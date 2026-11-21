Затримання одного з підозрюваних. Фото: gp.gov.ua

Від початку поточного року відкрили 203 кримінальних провадження за фактами корупції під час мобілізації. Серед підозрюваних — 111 посадовців ТЦК і ВЛК. Загальна кількість хабарів: 811,4 тисячі доларів, 15,5 тисячі євро, два автомобілі та талони на 1,8 тисячі літрів дизельного пального.

Про це повідомив Офіс генпрокурора, передає Новини.LIVE.

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У чому підозрюють посадовця із Закарпаття

59-річний полковник, який раніше був очільником одного із РТЦК та СП, пообіцяв організувати мобілізованому службу в тиловому підрозділі. "Послуга" спочатку коштувала п'ять тисяч доларів, але згодом подешевшала до чотирьох тисяч доларів. Крім цієї суми, "клієнт" у разі успішного завершення оборудки мав би щомісяця сплачувати ділку тисячу доларів.

У жовтні поточного року військового направили до тилової частини. Полковник отримав за це два перекази на криптогаманець. Порушника затримали та повідомили йому про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

У чому підозрюють посадовця з Київщини

У жовтні 2023 року до РТЦК та СП звернувся військовослужбовець. Чоловік хотів отримати довідку про військовий облік — коли ж йому запропонували пройти ВЛК, відмовився, тому що вже служить.

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Під час конфлікту заступник начальника ТЦК вистрелив із пістолета "Форд" у праву ногу військового. Потерпілий зазнав травми середньої тяжкості: поранення стопи з ушкодженням нервів.

Після стрілянини порушник намагався приховати обставини злочину, зокрема передав слідчому гільзу від іншого пістолета, але під час експертизу підміну виявили.

Фігуранту загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі йому обирають запобіжний захід.

За що судитимуть працівника ТЦК з Одеси

29-річний військовослужбовець одного із РТЦК та СП Одеси обіцяв зняти військовозобов'язаного з розшуку та змінити дані цього чоловіка в реєстрі "Оберіг". Спочатку він хотів отримати за "послугу" від трьох до п'яти тисяч доларів, але згодом знизив ціну до двох тисяч доларів. Ділок запевнив "клієнта", що вже допоміг двом військовозобов'язаним.

Коли військовий отримав оплату, у застосунку "Резерв+" з'явилася інформація про сплату 8,5 тисячі гривень штрафу, хоча військовозобов'язаний не приходив до ТЦК і не сплачував борг. Згодом оновилися й дані в реєстрі "Оберіг" — військовозобов'язаного зняли з розшуку.

Ділка затримали у вересні. Справу вже скерували до суду.

В Офісі генпрокурора зазначили, що корупцію в мобілізаційній сфері викривають в межах програми "Зворотній зв'язок ТЦК та СП". Робота над цим триває.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю адвоката Романа Сімутіна для "Радіо Трек" повідомляв, що працівники ТЦК та СП стали інакше поводитися на блокпостах. До військкомату чоловіків тепер доставляють рідше. Натомість зросла кількість інцидентів із врученням повісток.

Також Новини.LIVE з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Східного регіону писав, що екскерівника одного із РТЦК та СП Харкова підозрюють у внесенні неправдивих даних про призов чоловіків. У такий спосіб він штучно завищував показники виконання мобілізаційного плану. До реєстру "Оберіг" потрапила інформація про мобілізацію 11 військовозобов'язаних. Насправді ці люди не виконували службових обов'язків.