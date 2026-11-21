Повідомлення від працівників ТЦК на вулиці. Фото: Getty Images

Наявність чинного бронювання не означає, що військовозобов’язаний українець повністю звільняється від взаємодії з ТЦК. Навіть у разі оформленої відстрочки співробітник може отримати повістку, наприклад, для уточнення військово-облікових даних. Така ситуація сама по собі не свідчить про те, що бронювання анульовано або що людину збираються мобілізувати.

При цьому важливо розуміти, з якою саме метою його викликають і які гарантії передбачає законодавство, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Юристи.ua".

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Чому працівника з бронюванням можуть викликати до ТЦК

Однією з причин вручення повістки може бути необхідність перевірити або актуалізувати відомості про військовозобов’язаного. Інформація про бронювання, оформлене роботодавцем, не завжди відразу відображається в електронних облікових системах. Тому співробітнику варто мати при собі документи, що підтверджують його статус та особу.

У такій ситуації можуть знадобитися:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

електронний військово-обліковий документ із додатка "Резерв+";

довідка від роботодавця або виписка з наказу про бронювання, якщо вона є.

Чи можуть заброньованого направити на ВЛК

Окреме питання стосується проходження військово-лікарської комісії. Згідно з пунктом 63 постанови Кабінету міністрів № 560, військовозобов’язаних, у яких термін відстрочки ще не закінчився, за загальним правилом не направляють на медичний огляд. Однак законодавство передбачає винятки, зокрема для окремих категорій громадян, раніше визнаних обмежено придатними, а також для тих, хто сам висловив бажання пройти медичний огляд.

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Чинне бронювання надає працівникові передбачений законом захист від призову на період відстрочки, але не скасовує обов’язку перебувати на військовому обліку та виконувати законні вимоги щодо уточнення даних. Якщо виникають спірні ситуації, важливо перевіряти підставу виклику та актуальний статус бронювання.

Чи може роботодавець скасувати бронювання

Роботодавець має право ініціювати скасування бронювання через передбачену державою процедуру, зокрема з використанням порталу "Дія". Для цього уповноважена особа підприємства подає відповідну заяву. Тому працівникові важливо стежити за тим, чи зберігається його відстрочка, та перевіряти актуальну інформацію в електронному військово-обліковому документі.

Якщо військовозобов’язаний отримав повістку, йому слід уважно ознайомитися з зазначеною в ній метою виклику. Неявка без поважної причини може спричинити адміністративну відповідальність. При цьому сам факт отримання повістки для уточнення даних не означає автоматичного скасування бронювання або негайного призову на військову службу.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, чому спроба військовозобов’язаного українця оскаржити призов до армії на підставі медичного документа 2014 року не дала результату в суді.

Також Новини.LIVE повідомляли, що з початку 2027 року було порушено 203 кримінальні справи за фактами корупції під час мобілізації, причому серед підозрюваних опинилися 111 чиновників ТЦК та ВЛК.