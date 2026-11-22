Працівник на підприємстві, що перебуває у критичному стані. Фото: Getty Images

Для підприємств критичної інфраструктури можуть розробити новий механізм бронювання військовозобов’язаних співробітників. Його особливість полягає в тому, що компанії потенційно отримають можливість зберігати бронь на весь персонал, але натомість повинні будуть щомісяця направляти частину працівників на військову службу. Попередньо йдеться про один відсоток співробітників, придатних до служби.

При цьому для тих, хто піде до армії, планують зберегти заробітну плату та робоче місце, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на депутата Володимира Федієнка.

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Яку умову пропонують для повного бронювання

Розробити відповідну модель доручено Міністерству економіки, Міністерству оборони та Генеральному штабу ЗСУ. Запропонований підхід передбачає щомісячне виконання підприємствами мобілізаційного зобов’язання. Однак поки що не визначено всіх деталей: зокрема, порядок відбору працівників, тривалість їхньої служби та механізм розрахунку необхідної кількості співробітників.

Чому ініціатива викликає питання

Народний депутат Олександр Федієнко звернув увагу на можливі складнощі для бізнесу. На його думку, щомісячне направлення частини персоналу на службу може створити додаткове навантаження на кадрову роботу та вплинути на операційні можливості підприємств. Парламентарій також порушив питання про те, чи буде направлення працівників добровільним і як запропоновану модель планують узгодити з чинним законодавством про мобілізацію.

Серед питань, які ще належить врегулювати, залишаються:

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хто визначатиме працівників для направлення на службу;

на який термін їх планують залучати;

як розраховуватимуть щомісячну частку в 1%;

які наслідки настануть для підприємства, якщо воно не виконає зобов’язання;

чи зможе компанія зберегти право на бронювання в такому випадку.

Що буде із зарплатою та чинними бронюваннями

Одна з заявлених умов моделі полягає у збереженні заробітної плати та робочого місця для співробітників, яких направлять на службу. При цьому конкретний порядок реалізації цієї гарантії поки що потребує додаткового опрацювання. Федієнко вважає за необхідне залучити до обговорення представників бізнесу, зокрема телекомунікаційної галузі. Він наголошує, що бронювання має забезпечувати стабільну роботу підприємств, збереження зайнятості та функціонування критичної інфраструктури.

Поки уряд не затвердив остаточний механізм, підприємства продовжують користуватися чинними правилами бронювання. Обговорювана схема не означає, що компанії вже отримали право оформляти бронь на 100% військовозобов’язаних співробітників. Для її запуску необхідно визначити умови участі, порядок виконання мобілізаційного зобов’язання та відповідальність бізнесу. Остаточні можливості підприємств залежатимуть від рішень, які уряд ухвалить після розробки та узгодження нового порядку.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, чому наявність бронювання не завжди звільняє військовозобов’язаних українських чоловіків від отримання повістки з ТЦК.

Також Новини.LIVE повідомляли, що довідки про непридатність до мобілізації, видані до 2022 року, втратили чинність, а їхнім власникам може надійти повістка.