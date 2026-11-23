Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Getty Images

Оголошення про демобілізацію може змінити плани військовослужбовців, які раніше погодилися проходити службу за мотиваційними контрактами. Навіть якщо термін підписаної угоди до цього моменту ще не закінчиться, це не означає, що бійцеві доведеться залишатися в армії до зазначеної дати. Правила таких контрактів передбачають можливість дострокового звільнення за наявності відповідних підстав.

Разом з тим рішення щодо подальшого проходження служби залишається за самим військовослужбовцем, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП.

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Коли можна буде припинити дію контракту

У Міністерстві оборони пояснили, що укладення мотиваційної угоди не позбавляє військового права на звільнення у разі оголошення демобілізації. Іншими словами, дата закінчення контракту не повинна ставати перешкодою для реалізації такого права. При цьому йдеться не про автоматичне припинення служби одразу після оголошення демобілізації, а про звільнення за наявності передбаченої підстави та дотримання встановленої процедури.

Чи можна залишитися в армії

У військовослужбовців, які захочуть продовжити службу, така можливість збережеться. Якщо боєць має намір і надалі проходити військову службу, він може заявити про це командуванню. Мотиваційний контракт передбачає можливість вибору: скористатися правом на звільнення при настанні відповідних умов або продовжити військову кар’єру.

Порядок укладення та умови нових мотиваційних контрактів регулюються постановою Кабінету міністрів України № 768 від 12 червня 2026 року. Під час розгляду питання про звільнення необхідно враховувати не лише термін дії угоди, а й підставу, на якій військовослужбовець планує завершити службу. Саме оголошення про демобілізацію не скасовує необхідності пройти передбачену законом процедуру.

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