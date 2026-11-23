Молодые украинские военные. Фото: Getty Images

Изменить подход к мобилизации и сделать службу более предсказуемой для военнообязанных предлагают в Верховной Раде. Народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко заявил, что даже после задержания группой оповещения ТЦК человек сможет самостоятельно определиться с подразделением, должностью и продолжительностью службы. По мнению парламентария, такой вариант может уменьшить опасения относительно принудительного направления в воинские части без учета профессиональных навыков.

Он также рассчитывает, что это поможет сократить количество конфликтов во время мобилизационных мероприятий и повысить интерес к рекрутингу, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Телеграф".

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Что известно о новой инициативе

Депутат Ивченко объяснил, что возможность выбирать условия будущей службы может повлиять на отношение военнообязанных к мобилизации. Парламентарий выразил надежду, что вместо принудительного доставления в ТЦК больше людей будут рассматривать возможность самостоятельно выбрать подразделение и должность.

Какие сроки службы предусмотрены контрактами

Дополнительным инструментом привлечения людей в армию стали мотивационные контракты, введенные постановлением Кабинета министров №768 от 12 июня 2026 года. Срок соглашения зависит от категории военнослужащего и выбранной должности: для действующих военных на определенных боевых позициях предусмотрено 10 месяцев, для граждан из запаса на таких должностях — 14 месяцев, а для отдельных категорий ранее служивших военнослужащих — от шести месяцев. Для других должностей установлен срок в 24 месяца.

Обсуждаемая депутатом Вадимом Ивченко возможность выбора места службы рассматривается на фоне уже действующей системы контрактов с определенными сроками.

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