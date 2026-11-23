Молоді українські військові. Фото: Getty Images

У Верховній Раді пропонують змінити підхід до мобілізації та зробити службу більш передбачуваною для військовозобов’язаних. Народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко заявив, що навіть після затримання групою оповіщення ТЦК людина зможе самостійно визначитися з підрозділом, посадою та тривалістю служби. На думку парламентарія, такий варіант може зменшити побоювання щодо примусового направлення до військових частин без урахування професійних навичок.

Він також розраховує, що це допоможе зменшити кількість конфліктів під час мобілізаційних заходів та підвищити інтерес до рекрутингу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Телеграф".

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Що відомо про нову ініціативу

Депутат Івченко пояснив, що можливість обирати умови майбутньої служби може вплинути на ставлення військовозобов’язаних до мобілізації. Парламентарій висловив надію, що замість примусового направлення до ТЦК більше людей розглядатимуть можливість самостійно обрати підрозділ і посаду.

Які терміни служби передбачені контрактами

Додатковим інструментом залучення людей до армії стали мотиваційні контракти, запроваджені постановою Кабінету міністрів № 768 від 12 червня 2026 року. Термін угоди залежить від категорії військовослужбовця та обраної посади: для діючих військових на певних бойових позиціях передбачено 10 місяців, для громадян із запасу на таких посадах — 14 місяців, а для окремих категорій військовослужбовців, які раніше служили, — від шести місяців. Для інших посад встановлено термін у 24 місяці.

Обговорювана депутатом Вадимом Івченком можливість вибору місця служби розглядається на тлі вже діючої системи контрактів із визначеними строками.

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