Працівники "Укрзалізниці". Фото: УНІАН

Під час підготовки щорічної звірки військового обліку роботодавцям необхідно враховувати не лише співробітників, які працюють вже давно, а й тих, хто нещодавно влаштувався на підприємство. Навіть якщо інформація про їхнє працевлаштування вже надіслана до територіального центру комплектування згідно з додатком 4, це не звільняє від включення даних до облікових списків. Особливо важливо дотриматися терміну, якщо новий працівник перебуває на військовому обліку в ТЦК іншого адміністративно-територіального утворення.

У такому випадку звірку необхідно провести не пізніше 1 грудня 2026 року, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на kadroland.

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Чому повідомлення про працевлаштування не замінює звірку

Постанова Кабінету міністрів № 1487 передбачає окремі процедури для інформування ТЦК про прийняття військовозобов’язаного на роботу та щорічного зіставлення облікових відомостей. Повідомлення за додатком 4 інформує територіальний центр про працевлаштування особи, а звірка дозволяє перевірити актуальність даних персонального військового обліку. Тому нещодавно прийняті співробітники не виключаються з цієї процедури.

Які документи потрібно підготувати

Згідно з пунктами 34 та 46 Порядку № 1487, роботодавці повинні забезпечити актуальність персональних списків та провести звірку з відповідними територіальними центрами. Для цього необхідно врахувати:

відомості про нового співробітника у списку персонального військового обліку згідно з додатком 5;

копію паперового військово-реєстраційного документа або роздруківку електронного документа;

дані ТЦК, у якому працівник перебуває на військовому обліку.

На що слід звернути увагу роботодавцям

Якщо працівник зареєстрований в іншому адміністративно-територіальному утворенні та перебуває на обліку в місцевому ТЦК, його відомості також необхідно включити до звірки у встановлений термін. Нещодавнє працевлаштування та вже надіслане повідомлення згідно з додатком 4 не дають підстав виключати особу зі списків. Роботодавцю слід перевірити, чи внесені відомості про нового працівника до додатка 5 і чи відповідають вони його військово-обліковому документу.

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