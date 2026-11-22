Работники "Укрзализныци". Фото: УНИАН

При подготовке ежегодной сверки воинского учета работодателям необходимо учитывать не только давно работающих сотрудников, но и тех, кто устроился на предприятие недавно. Даже если информация об их трудоустройстве уже направлена в территориальный центр комплектования по приложению 4, это не освобождает от включения данных в учетные списки. Особенно важно соблюсти срок, если новый работник состоит на воинском учете в ТЦК другого административно-территориального образования.

В таком случае сверку необходимо провести не позднее 1 декабря 2026 года, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на kadroland.

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Почему уведомление о трудоустройстве не заменяет сверку

Постановление Кабинета министров №1487 предусматривает отдельные процедуры для информирования ТЦК о приеме военнообязанного на работу и ежегодного сопоставления учетных сведений. Сообщение по приложению 4 уведомляет территориальный центр о трудоустройстве человека, а сверка позволяет проверить актуальность данных персонального воинского учета. Поэтому недавно принятые сотрудники не исключаются из этой процедуры.

Какие документы нужно подготовить

Согласно пунктам 34 и 46 Порядка №1487, работодатели должны обеспечить актуальность персональных списков и провести сверку с соответствующими территориальными центрами. Для этого необходимо учитывать:

сведения о новом сотруднике в списке персонального воинского учета по приложению 5;

копию бумажного военно-учетного документа или распечатку электронного документа;

данные ТЦК, в котором работник состоит на воинском учете.

На что обратить внимание работодателям

Если сотрудник зарегистрирован в другом административно-территориальном образовании и состоит на учете в местном ТЦК, его сведения также необходимо включить в сверку в установленный срок. Недавнее трудоустройство и уже отправленное уведомление по приложению 4 не дают оснований исключать человека из списков. Работодателю следует проверить, внесены ли сведения о новом работнике в приложение 5 и соответствуют ли они его военно-учетному документу.

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