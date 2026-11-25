Підозрюваний із працівником ДБР. Фото: dbr.gov.ua

У жовтні 2023 року заступник начальника Броварського ТЦК та СП вистрілив у військовослужбовця. Згодом він скоїв ще один злочин: підмінив речовий доказ, щоб заплутати слідство.

Про це 18 листопада повідомило Державне бюро розслідувань, передає Новини.LIVE.

Реклама

Стрілянина у приміщенні ТЦК та СП

За даними слідства, військовий звернувся до військкомату, щоб отримати довідку про перебування на обліку. Представник ТЦК запропонував йому пройти ВЛК, але чоловік відмовився, пояснивши, що вже служить. Між чоловіками виникла суперечка. До конфлікту долучився заступник начальника ТЦК. Під час сварки він дістав травматичний пістолет "Форд" і вистрілив військовому у праву ногу. Потерпілий зазнав поранення середньої тяжкості — ця травма призвела до тривалого розладу здоров'я.

Після стрілянини порушник вирішив приховати обставини злочину.

"Залучив підлеглих, які не знали про його наміри, та наказав надати гільзу, відстріляну з іншого пістолета аналогічного типу", — зазначили у ДБР.

Читайте також:

"Речовий доказ" передали слідчому Нацполіції, але експертиза встановила, що це не гільза зі зброї, із якої стріляв посадовець.

Чоловіку повідомили про підозру в перевищенні повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на "Телеграф" повідомляв, що Верховна Рада пропонує змінити підхід до мобілізації. Якщо зміни набудуть чинності, затримані матимуть більше прав. Зокрема, зможуть самостійно обирати підрозділ, посаду та тривалість служби.

Також ми з посиланням на адвоката Павла Гретченка писали, що прибуття до військкомату на день чи два дні пізніше за дату, яка зазначену в повістці, уже вважається невчасним. За таке порушення передбачається штраф. Щоправда, тих, хто не прибув до військкомату через поважну причину, звільняють від покарання.