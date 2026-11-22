Чоловік тримає телефон з відкритим застосунком "Резерв+". Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Призовник має прибувати до військкомату в дату, яка зазначена в повісткою. Так зване запізнення на день чи два дні вже вважається невчасною явкою. За таке порушення можуть оштрафувати, але покарання можна уникнути, якщо довести, що прибути до військкомату не було можливості через поважну причину.

Про це на порталі Юристи.UA повідомив адвокат Павло Гретченко, передає Новини.LIVE.

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Як уникнути штрафу за неявку

Правознавець зазначив, що за неприбуття до військкомату передбачається 17–25,5 тисячі гривень штрафу.

"Якщо ви запізнюєтеся через обставини, які закон визнає поважними, штрафу не буде, але їх (обставини, — Ред.) потрібно підтвердити документально... У разі виникнення поважної причини ви зобов'язані повідомити про це ТЦК та СП протягом трьох діб від дати, зазначеної в повістці, а потім прибути до ТЦК та СП протягом семи календарних днів", — пояснив Павло Гретченко.

Які причини вважаються поважними для невчасної явки:

хвороба (підтверджена лікарняним або медичною довідкою);

смерть близького родича;

стихійне лихо;

воєнні дії або інші обставини, через які вчасне прибуття було неможливим.

За словами адвоката, рішення про відкриття адміністративного провадження залежить від керівника ТЦК та СП. Метою виклику є уточнення даних. Тих, хто із запізненням на день чи два дні прибув, щоб виконати цю вимогу, можуть звільнити від покарання.

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