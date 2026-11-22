Мужчина держит телефон с открытым приложением "Резерв+". Фото иллюстративное фото: Новини.LIVE

Призывник должен явиться в военкомат в день, указанный в повестке. Так называемое опоздание на день или два дня уже считается несвоевременной явкой. За такое нарушение могут оштрафовать, но наказания можно избежать, если доказать, что прибыть в военкомат не было возможности по уважительной причине.

Об этом на портале Юристы.UA сообщил адвокат Павел Гретченко, передает Новини.LIVE.

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Как избежать штрафа за неявку

Адвокат отметил, что за неявку в военкомат предусматривается штраф в размере 17–25,5 тысячи гривен.

"Если вы опаздываете из-за обстоятельств, которые закон признает уважительными, штрафа не будет, но их (обстоятельства, — Ред.) нужно подтвердить документально... В случае возникновения уважительной причины вы обязаны сообщить об этом в ТЦК и СП в течение трех суток с даты, указанной в повестке, а затем явиться в ТЦК и СП в течение семи календарных дней", — объяснил Павел Гретченко.

Какие причины считаются уважительными для несвоевременной явки:

болезнь (подтвержденная больничным листом или медицинской справкой);

смерть близкого родственника;

стихийное бедствие;

военные действия или другие обстоятельства, из-за которых своевременное прибытие было невозможно.

По словам адвоката, решение об открытии административного производства зависит от руководителя ТЦК и СП. Целью вызова является уточнение данных. Тех, кто с опозданием на день или два дня прибыл, чтобы выполнить это требование, могут освободить от наказания.

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