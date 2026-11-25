Подозреваемый с сотрудником ГБР. Фото: dbr.gov.ua

В октябре 2023 года заместитель начальника Броварского ТЦК и СП выстрелил в военнослужащего. Впоследствии он совершил еще одно преступление: подменил вещественное доказательство, чтобы запутать следствие.

Об этом 18 ноября сообщило Государственное бюро расследований, передает Новини.LIVE.

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Стрельба в помещении ТЦК и СП

По данным следствия, военнослужащий обратился в военкомат, чтобы получить справку о нахождении на учете. Представитель ТЦК предложил ему пройти ВВК, но мужчина отказался, объяснив, что уже служит. Между мужчинами возникла ссора. К конфликту присоединился заместитель начальника ТЦК. Во время ссоры он достал травматический пистолет "Форд" и выстрелил военнослужащему в правую ногу. Потерпевший получил ранение средней тяжести — эта травма привела к длительному нарушению здоровья.

После стрельбы нарушитель решил скрыть обстоятельства преступления.

"Он привлек подчиненных, которые не знали о его намерениях, и приказал предоставить гильзу, выпущенную из другого пистолета аналогичного типа",— отметили в ГБР.

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"Вещественное доказательство" передали следователю Нацполиции, но экспертиза установила, что это не гильза из оружия, из которого стрелял чиновник.

Мужчине сообщили о подозрении в превышении полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на "Телеграф" сообщал, что Верховная Рада предлагает изменить подход к мобилизации. Если изменения вступят в силу, у задержанных будет больше прав. В частности, они смогут самостоятельно выбирать подразделение, должность и продолжительность службы.

Также мы со ссылкой на адвоката Павла Гретченко писали, что явка в военкомат на день или два позже даты, указанной в повестке, уже считается несвоевременной. За такое нарушение предусматривается штраф. Правда, тех, кто не явился в военкомат по уважительной причине, освобождают от наказания.