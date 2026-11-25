Военный на осмотре у доктора. Фото: Getty Images

Украинец из Тернопольской области попытался через суд отменить решение военно-врачебной комиссии, приказ ТЦК о призыве и документы о зачислении в воинскую часть. Он утверждал, что медицинское обследование провели формально, а часть результатов анализов появилась в документах уже после вынесения заключения о годности. Однако суды двух инстанций не нашли оснований для удовлетворения его требований.

Восьмой апелляционный административный суд 17 ноября 2026 года оставил апелляционную жалобу без удовлетворения по делу №500/1507/26, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Что мужчина оспаривал после мобилизации

По материалам дела, 2 декабря 2025 года мужчина прибыл в территориальный центр комплектования и в тот же день прошел ВВК на базе Тернопольской городской больницы скорой помощи. Комиссия признала его годным к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных заведениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны. В этот же день ТЦК издал приказ о призыве, а 3 декабря военнослужащего зачислили в списки личного состава воинской части.

Истец настаивал, что обследование не было полноценным, а предоставить врачам собственные медицинские документы он не смог. Также он ссылался на утверждение одного из ТЦК о том, что направление на медосмотр и сам факт его проведения не подтверждаются. Мужчина просил признать незаконными заключение ВВК и приказы о мобилизации и зачислении в часть, а также обязать воинскую часть исключить его из списков личного состава.

Почему апелляция не согласилась с доводами истца

Суд изучил медицинские документы и установил, что в карте обследования от 2 декабря 2025 года были указаны общий и биохимический анализы крови, анализ мочи и рентгенологическое исследование. Кроме того, мужчину осмотрели профильные специалисты, включая терапевта, хирурга, невролога, офтальмолога, психиатра и других врачей. В заключении ВВК были отражены диагнозы и ссылки на соответствующие статьи Расписания болезней.

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Судьи подчеркнули, что установление диагнозов и определение степени годности относятся к компетенции военно-врачебной комиссии. Административный суд проверяет соблюдение процедуры, но не подменяет врачей и не устанавливает медицинские диагнозы самостоятельно. Коллегия также отметила, что мужчина не представил доказательств обращения в вышестоящую ВВК с требованием пересмотреть заключение или провести повторное обследование, а также подтверждений того, что во время осмотра он заявлял о несогласии с его результатами.

Почему зачисление в часть изменило правовую ситуацию

Отдельно апелляционный суд рассмотрел требование исключить мужчину из списков личного состава. После призыва и зачисления в воинскую часть он приобрел статус военнослужащего, поэтому вопрос дальнейшего прохождения службы должен решаться с учетом статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Эта норма определяет предусмотренные законодательством основания для увольнения, в том числе в период действия военного положения. Суд указал, что сам по себе спор о законности призыва не означает автоматического возникновения такого основания.

В обоснование этой позиции коллегия сослалась, в частности, на постановление Верховного Суда от 5 февраля 2025 года по делу №160/2592/23. В нем разъяснено, что признание процедуры призыва противоправной само по себе не возвращает человека в прежний правовой статус и не означает автоматического увольнения из армии. В рассматриваемом деле мужчина также не предоставил доказательств подачи рапорта об увольнении и отказа воинской части его удовлетворить. В итоге Восьмой апелляционный административный суд оставил решение Тернопольского окружного административного суда от 15 июля 2026 года без изменений, а жалобу мужчины не удовлетворил.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что изменения в системе мобилизации могут затронуть прежде всего контроль за работой ТЦК и порядок воинского учета.

Также Новини.LIVE сообщали о деталях громкого судебного процесса над бывший представителем ТЦК, который устроил конфликт со стрельбой с военнослужащим.