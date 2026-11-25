Бронирование на портале "Дия". Фото: УНИАН

Предприятиям энергетической отрасли предстоит проверить, укладывается ли количество забронированных сотрудников в установленные ограничения. Речь идет об организациях, получивших статус критически важных на основании приказов Минэнерго до 23 октября 2026 года. По информации, распространенной в профессиональном сообществе со ссылкой на разъяснение государственного секретаря, проверки обещают начать 20 декабря.

При расчете необходимо учитывать не один, а сразу два показателя: данные в "Дії" и квоту, утвержденную министерским приказом, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на kadroland.

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Какие ограничения будут учитывать

Согласно опубликованному разъяснению, число забронированных работников одновременно не должно превышать 95% от общего количества военнообязанных, указанного в "Дії" в разделе "Всего военнообязанных". Нельзя выходить за пределы квоты, установленной соответствующим приказом Минэнерго. Предприятию необходимо ориентироваться на тот из двух показателей, который окажется ниже.

Например, если приказом предусмотрено бронирование 100 работников, а в "Дії" числится 110 военнообязанных, 95% от этого количества составляют 104,5. В таком случае предельная квота в 100 человек остается основным ограничением. Если же в системе указано 100 военнообязанных при той же квоте, забронировать можно не более 95 сотрудников.

Что предприятиям стоит проверить до 20 декабря

Чтобы заранее выявить возможное превышение, организациям следует сопоставить сведения в системе с данными приказа Минэнерго. Для этого необходимо:

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проверить актуальное количество военнообязанных работников в "Дії";

рассчитать 95% от указанного там числа;

уточнить количество мест для бронирования в приказе Минэнерго;

сравнить оба значения с числом уже забронированных сотрудников.

Откуда появилась информация о проверках

Сообщение о начале проверок 20 декабря и порядке одновременного применения двух ограничений было передано участницей профессиональной группы со ссылкой на разъяснение государственного секретаря. При этом отдельный официальный документ с изложением именно такого порядка проверок в предоставленных материалах не приводится.

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