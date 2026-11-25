Молодой украинский военный. Фото: Getty Images

Вопрос возможного пересмотра мобилизационного возраста в Украине пока не получил практического продолжения. Никаких законодательных инициатив, предусматривающих изменение нижней или верхней возрастной границы, сейчас нет. Не поступали и предложения о снижении минимального возраста мобилизации с 25 до 20, 22 или 18 лет.

Действующие правила продолжают применяться без изменений, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Алексея Мендруха.

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Почему вопрос снижения возраста не рассматривается

Юрист обратил внимание, что на сегодняшний день отсутствуют не только зарегистрированные законопроекты, но и конкретные предложения, которые могли бы стать предметом рассмотрения. По его оценке, даже возможная инициатива о привлечении к мобилизации мужчин младше 25 лет вряд ли получила бы достаточную поддержку в парламенте.

Аналогичная ситуация касается верхней возрастной границы. Предложений о ее повышении или снижении также нет. Все разговоры о возможном расширении возрастных рамок пока не свидетельствуют о подготовке законодательных изменений.

Кто подпадает под мобилизацию сейчас

Действующие правила предусматривают мобилизацию военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. При этом сам возраст не является единственным условием для призыва: учитываются состояние здоровья, наличие отсрочки и другие предусмотренные законодательством основания.

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Дополнительное подтверждение отсутствия планов по пересмотру возрастных ограничений ранее озвучивал народный депутат Федор Вениславский. Он сообщал, что профильный комитет Верховной Рады не получал законопроектов об изменении мобилизационного возраста и не рассматривает снижение нижней границы.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что в Верховной Раде готовы пересмотреть некоторые принципы моблизации, чтобы привлечь в армию больше людей.

Также Новини.LIVE сообщали, что сотрудник ТЦК и СП стрелял в украинского военнослужащего, после чего попытался подменить улики во время следствия.