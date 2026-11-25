Молодий український військовий. Фото: Getty Images

Питання щодо можливого перегляду мобілізаційного віку в Україні поки що не отримало практичного продовження. Наразі немає жодних законодавчих ініціатив, що передбачають зміну нижньої чи верхньої вікової межі. Не надходило й пропозицій щодо зниження мінімального віку мобілізації з 25 до 20, 22 або 18 років.

Чинні правила продовжують застосовуватися без змін, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на адвоката Олексія Мендруха.

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Чому питання зниження віку не розглядається

Юрист звернув увагу, що на сьогодні відсутні не тільки зареєстровані законопроекти, а й конкретні пропозиції, які могли б стати предметом розгляду. За його оцінкою, навіть можлива ініціатива щодо залучення до мобілізації чоловіків віком до 25 років навряд чи отримала б достатню підтримку в парламенті.

Аналогічна ситуація стосується верхньої вікової межі. Пропозицій щодо її підвищення або зниження також немає. Усі розмови про можливе розширення вікових рамок поки що не свідчать про підготовку законодавчих змін.

Хто підпадає під мобілізацію зараз

Чинні правила передбачають мобілізацію військовозобов’язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. При цьому сам вік не є єдиною умовою для призову: враховуються стан здоров’я, наявність відстрочки та інші передбачені законодавством підстави.

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Додаткове підтвердження відсутності планів щодо перегляду вікових обмежень раніше озвучував народний депутат Федір Веніславський. Він повідомляв, що профільний комітет Верховної Ради не отримував законопроектів про зміну мобілізаційного віку і не розглядає зниження нижньої межі.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що у Верховній Раді готові переглянути деякі принципи мобілізації, щоб залучити до армії більше людей.

Також Новини.LIVE повідомляли, що співробітник ТЦК та СП стріляв у українського військовослужбовця, після чого намагався підмінити докази під час слідства.