Головна ТЦК Розшук ТЦК за неоновлені дані уже незаконний

Дата публікації: 6 травня 2026 21:40
Група оповіщення ТЦК перевіряє документи щодо розшуку. Фото: "Сфера-ТВ"

Територіальний центр комплектування має право оголошувати у розшук порушників військового обліку. Але термін дії розшуку не безстроковий. Тож за не оновлення військово-облікових даних, яке мало відбутися 2024 року, розшук уже незаконний і має бути припинений.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Санкції ТЦК

Територіальний центр комплектування має право застосовувати проти громадян на військовому обліку різноманітні штрафні санкції. Санкції застосовуються винятково щодо тих громадян, які порушують правила військового обліку чи загальної мобілізації.

Першою із таких санкцій є адміністративне стягнення, тобто штраф. Цю санкцію можна зняти навіть без візиту до ТЦК, сплативши штраф дистанційно, через "Резерв+".

Якщо ж громадянин не сплатив штраф, проти нього ТЦК має право застосувати наступну санкцію. Це оголошення порушника у розшук, коли поліція у складі групи оповіщення отримує право затримати цю особу і доставити в центр комплектування.

Розшук за неоновлені дані давно закінчився

До юристів звернувся громадянин, який був оголошений ТЦК в розшук. Причиною оголошення в розшук, порушенням, яке здійснив громадянин, було неоновлення військово-облікових даних, яке оголосили у 2024 році.

Громадянин поцікавився, коли закінчиться термін дії цього розшуку. Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, зазначив: "Розшук незаконний, адже пройшли строки притягнення до адміністративної відповідальності за неоновлення даних (штраф можна було сплатити до 16 липня 2025 року)".

Дерій пояснив, що робити громадянину у такій ситуації: "Зайдіть в "Резерв+" та скористайтеся функцією "Виправити дані онлайн". Вкажіть на помилкове оголошення в розшук".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що розшук ТЦК громадянина, який перебуває в ЗСУ, має бути скасований.

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук громадян через неявку за повісткою. Але якщо громадянин у цей час проходив військову службу, ТЦК не може застосовувати до нього жодних санкцій. Наявний же розшук вважається незаконним і повинен бути скасований.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які існують способи безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Найпростішим та найточнішим способом перевірки є відвідування самого ТЦК. Крім того, можна звернутися до найближчого відділення поліції і там подати запит про наявність чи відсутність розшуку щодо конкретної особи.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
