Розыск ТЦК за необновленные данные уже незаконен

Группа оповещения ТЦК проверяет документы по розыску.

Территориальный центр комплектования имеет право объявлять в розыск нарушителей воинского учета. Но срок действия розыска не бессрочный. Поэтому при не обновлении военно-учетных данных, которое должно было состояться в 2024 году, розыск уже незаконный и должен быть прекращен.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Санкции ТЦК

Территориальный центр комплектования имеет право применять против граждан на воинском учете различные штрафные санкции. Санкции применяются исключительно в отношении тех граждан, которые нарушают правила воинского учета или общей мобилизации.

Первой из таких санкций является административное взыскание, то есть штраф. Эту санкцию можно снять даже без визита в ТЦК, оплатив штраф дистанционно, через "Резерв+".

Если же гражданин не оплатил штраф, против него ТЦК имеет право применить следующую санкцию. Это объявление нарушителя в розыск, когда полиция в составе группы оповещения получает право задержать это лицо и доставить в центр комплектования.

Розыск за необновленные данные давно закончился

К юристам обратился гражданин, который был объявлен ТЦК в розыск. Причиной объявления в розыск, нарушением, которое совершил гражданин, было необновление военно-учетных данных, которое объявили в 2024 году.

Гражданин поинтересовался, когда закончится срок действия этого розыска. Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил: "Розыск незаконен, ведь прошли сроки привлечения к административной ответственности за необновление данных (штраф можно было оплатить до 16 июля 2025 года)".

Дерий объяснил, что делать гражданину в такой ситуации: "Зайдите в "Резерв+" и воспользуйтесь функцией "Исправить данные онлайн". Укажите на ошибочное объявление в розыск".

Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск граждан из-за неявки по повестке. Но если гражданин в это время проходил военную службу, ТЦК не может применять к нему никаких санкций. Имеющийся же розыск считается незаконным и должен быть отменен.

Самым простым и точным способом проверки является посещение самого ТЦК. Кроме того, можно обратиться в ближайшее отделение полиции и там подать запрос о наличии или отсутствии розыска в отношении конкретного лица.