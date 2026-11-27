Сообщение о нарушении правил воинского учета в "Резерв+". Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине военнообязанные могут столкнуться с отказом территориального центра комплектования (ТЦК) в снятии с розыска даже после подачи соответствующего заявления. Однако это не означает, что у мужчины нет других способов решить проблему. Он может обжаловать действия военкомата и защитить свои права в суде.

Об этом рассказала адвокат адвокатского объединения "Муренко, Курявый и Партнеры" Виктория Косюк в комментарии Фактам ICTV, передает Новини.LIVE.

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Как обжаловать действия ТЦК

По словам Виктории Косюк, на практике территориальные центры комплектования не всегда удовлетворяют заявления военнообязанных о снятии с розыска. Если ТЦК отказывается удалить соответствующие сведения из реестра, мужчина может обратиться в административный суд. В иске военнообязанный может требовать, чтобы суд признал незаконными действия ТЦК по внесению в реестр информации о нарушении им правил воинского учета.

Кроме того, мужчина может обжаловать обращение ТЦК в Национальную полицию о его административном задержании и доставке в военкомат. Также в иске можно требовать, чтобы суд обязал территориальный центр комплектования удалить из реестра сведения о нарушении правил воинского учета.

Удовлетворяют ли суды иски

Как отметила Виктория Косюк, анализ судебной практики свидетельствует, что суды все чаще становятся на сторону военнообязанных и удовлетворяют такие исковые требования в полном объеме.

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Ранее суд в Киеве признал незаконными действия ТЦК по внесению сведений о нарушении правил воинского учета в реестр. Мужчина находился за границей, своевременно обновил свои данные через "Резерв+" и не получал повесток. Однако в приложении появилась информация о его розыске. Суд обязал ТЦК удалить соответствующие сведения из реестра и возместить мужчине расходы на судебный сбор.

Также адвокат Юрий Айвазян объяснил, сколько времени может длиться судебное рассмотрение дела о снятии с розыска ТЦК. По его словам, военнообязанным следует рассчитывать как минимум на два-три месяца рассмотрения дела в суде первой инстанции. Этот срок может увеличиться, если одна из сторон оспорит решение и подаст апелляцию.

Напомним, юрист Владислав Дерий рассказал, при каких обстоятельствах розыск ТЦК из-за не обновления военно-учетных данных является незаконным. Речь идет о случаях, когда мужчин объявили в розыск из-за не обновления данных в 2024 году, а сроки привлечения к административной ответственности уже истекли. В такой ситуации юрист советует воспользоваться функцией "Исправить данные онлайн" в приложении "Резерв+" и сообщить об ошибочном розыске.