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Головна ТЦК У ТЦК розповіли, в яких випадках можуть застосовувати силу та зброю

У ТЦК розповіли, в яких випадках можуть застосовувати силу та зброю

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 16:18
У ТЦК розповіли, в яких випадках можуть застосовувати силу та зброю
Представники Одеського ТЦК. Фото: кадр із відео

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування мають право застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та зброю у випадках, передбачених законодавством. Такі дії можливі, зокрема, якщо йдеться про напад на представника ТЦК під час виконання службових обов’язків. Водночас кожен випадок застосування сили підлягає перевірці.

Про це на засіданні ТСК заявив старший офіцер юридичної служби Одеського ОТЦК та СП Леонід Орлик, коментуючи інцидент в Одесі, під час якого працівники центру комплектування застосували газовий балончик щодо чоловіка, передає Новини.LIVE.

 

В Одеському ТЦК відреагували на інцидент із застосуванням газового балончика

За словами Орлика, право військовослужбовців використовувати фізичну силу та спеціальні засоби визначене чинними нормативними документами. Це може бути у випадку нападу на ТЦК.

"Військовослужбовець має право застосовувати фізичну силу, зброю, спецзасоби", — зазначив представник ТЦК.

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Коментуючи ситуацію в Одесі, він заявив, що під час інциденту нібито було зафіксовано напад на військовослужбовця. Водночас посадовець наголосив, що обставини події ще мають бути детально вивчені.

За його словами, у разі встановлення фактів неправомірного застосування сили або спеціальних засобів до військовослужбовців можуть бути застосовані дисциплінарні заходи.

"Буде проведена дуже ретельна перевірка. Якщо виявиться, що військовослужбовці неправильно застосовували силу чи спеціальні засоби, вони будуть притягнуті до відповідальності", — заявив представник Одеського обласного ТЦК.

У центрі комплектування зазначили, що остаточну оцінку діям усіх учасників інциденту буде надано після завершення службової перевірки.

Як писали Новини.LIVE, на засіданні ТСК також обговорили скандальну декларацію ексзаступника керівника Олександрійського військкомату Геннадія Колєснікова. Він зазначив, що автомобіль Jaguar придбала його 21-річна донька. А йому давала інколи користуватись ним.

Також Новини.LIVE з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця повідомляли, що з початку року на ТЦК надійшли три тисячі скарг. Він припускає, що насправді скарг може бути втричі більше.

Одеса ТЦК та СП ТСК оборонки
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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