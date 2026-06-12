Скандальна декларація Олександрійського ТЦК: нові деталі ТСК

Геннадій Колєснік. Фото: кадр з відео

Тимчасова слідча комісія вивчила декларацію ексзаступника керівника Олександрійського військкомату Геннадія Колєснікова, родина якого розжилася елітними іномарками за заниженими цінами, поки сам він офіційно заробляв 40 тисяч гривень на місяць. Посадовець ТЦК пояснив звідки в нього з'явився елітний автомобіль Jaguar.

Про це він заявив на засіданні ТСК, передає Новини.LIVE.

Колишній заступник керівника Олександрівського ТЦК пояснив звідки в нього елітне майно

Під час розгляду питання про майновий стан на засіданні Тимчасової слідчої комісії колишній заступник начальника Олександрійського районного ТЦК та СП Геннадій Колєсніков дав офіційні пояснення щодо походження автівок, які опинилися в полі зору розслідувачів.

На запитання членів комісії про заробіток посадовець відповів: "Ну в мене ж вища посада, 40 тисяч гривень".

Опитувачі уточнили: "То ваша зарплата складала 40 тисяч гривень щомісячно? Згідно з офіційною декларацією у вашій родині є дві автівки ВАЗ-21-012, AUDI-Q5 та Jaguar, я правильно говорю?".

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На це Колєсніков заявив: "Значить Jaguar 2012 року це автомобіль моєї доньки. Вона дала мені, в зв'язку з тим, що вона дуже часто їздить за кордон, вона працює в модельному агентстві Вона мені дала право на тимчасове користування. І згідно чинного законодавства, через дію дала дозвіл на керування даним автомобілем".

На запитання про те, чи проживає 21-річна Валерія разом із ним, коли перебуває в Україні, ексчиновник відповів: "Ні, моя донька проживає в місті Києві З 2017 року, як поступила в торгово-економічний університет в місті Києві, так вона і проживає".

Статки заступника керівника Олександріського ТЦК вражають

Розгляд справи у ТСК розпочався після того, як медійники виявили суттєві розбіжності у статках двох керівників Олександрійського ТЦК і згодом повідомили, що Колєсніков іде з посади, за його власними словами, за станом здоров'я. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника установи Микола Грінченко має скромне майно: квартиру площею 51 квадратний метр у Кропивницькому, дві сотки землі в оренді у фермера та Daewoo Lanos 2006 року, які належать йому, дружині та сину.

Водночас у родини Колєснікова справи йшли значно краще. Окрім згаданого Jaguar 2012 року випуску, яким заступник військкома почав користуватися з 2025 року, у декларації фігурував позашляховик Audi Q5 2014 року. Сам посадовець телефоном відмовився пояснювати журналістам, як його 21-річна донька назбирала на машину вартістю близько півмільйона гривень, зазначивши лише, що його дружина Тетяна працює головним бухгалтером у компанії "Квадро Агро". Офіційні дані підтверджують, що торік дружина заробила понад 1,15 мільйона гривень на підприємстві та через власний ФОП із надання бухгалтерських консультацій, який приніс їй 663 тисячі гривень прибутку.

Спілкуючись із розслідувачами, Тетяна Колєснік озвучила чотири суперечливі версії появи дорогого Jaguar. Спочатку вона назвала авто подарунком, згодом запитала: "А дитина, що, не може сама собі накопичити грошей у 21 рік?".

Питання журналістки про Audi Q5, яке дружина придбала за 50 тисяч гривень, що вдесятеро нижче за ринкову ціну, викликало агресію: "Ну знайдіть і ви. Які проблеми, я не пойму? На авторинку знайшла. Авторинок України — він безмежний".

Також за допомогою програми "Гетконтакт" з'ясувалося, що Колєсніков їздив на машині KIA, яку волонтери передали на початку повномасштабного вторгнення для поїздок на передову, але посадовець не вніс її до декларації. Дружина прокоментувала це словами, що не на "Ягуарі" ж їздити на фронт, а наприкінці розмови нецензурно висловилася на адресу медійників.

Новини.LIVE раніше висвітлювали й інші скандали щодо діяльності окремих посадовців ТЦК. Так, у Тернопільській області співробітники СБУ та ДБР ліквідували корупційну схему, до якої були причетні троє керівників місцевих ТЦК. Посадовці навмисно завищували кількість мобілізованих у офіційних звітах задля покращення показників ефективності. Наразі всіх трьох фігурантів відсторонено від виконання службових обов’язків.

Водночас у Чернівецькій області представники військкоматів були змушені звітувати перед парламентською Тимчасовою слідчою комісією (ТСК) щодо низки резонансних вуличних інцидентів, які набули широкого розголосу. Посадовці надали пояснення щодо перевірки документів будівельників на висоті, гучного конфлікту на вулиці Руській у Чернівцях та фактів застосування зброї під час заходів оповіщення.