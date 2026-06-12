Скандальная декларация Александрийского ТЦК: новые подробности ТСК

Геннадий Колесник. Фото: кадр из видео

Временная следственная комиссия изучила декларацию бывшего заместителя начальника Александрийского военкомата Геннадия Колесникова, семья которого обзавелась элитными иномарками по заниженным ценам, в то время как он сам официально зарабатывал 40 тысяч гривен в месяц. Чиновник ВСК объяснил, откуда у него появился элитный автомобиль Jaguar.

Об этом он заявил на заседании ВСК, передает Новини.LIVE.

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Бывший заместитель руководителя Александрийского ВКК объяснил, откуда у него элитное имущество

Во время рассмотрения вопроса об имущественном положении на заседании Временной следственной комиссии бывший заместитель начальника Александровского районного ТСК и СП Геннадий Колесников дал официальные объяснения относительно происхождения автомобилей, которые оказались в поле зрения следователей.

На вопрос членов комиссии о заработке чиновник ответил: «Ну, у меня же высшая должность, 40 тысяч гривен».

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Опрашивающие уточнили: «То есть ваша зарплата составляла 40 тысяч гривен ежемесячно? Согласно официальной декларации, в вашей семье есть два автомобиля ВАЗ-21-012, AUDI-Q5 и Jaguar, я правильно говорю?».

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На это Колесников заявил: «Значит, Jaguar 2012 года — это автомобиль моей дочери. Она дала его мне, поскольку она очень часто ездит за границу, она работает в модельном агентстве. Она предоставила мне право на временное пользование. И в соответствии с действующим законодательством, она дала разрешение на управление данным автомобилем».

На вопрос о том, проживает ли 21-летняя Валерия вместе с ним, когда находится в Украине, экс-чиновник ответил: «Нет, моя дочь проживает в Киеве с 2017 года, когда поступила в торгово-экономический университет в Киеве, так она и проживает».

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Доходы заместителя руководителя Александрийского ТЦК впечатляют

Рассмотрение дела в ВСК началось после того, как журналисты обнаружили существенные расхождения в доходах двух руководителей Александрийского ТЦК и впоследствии сообщили, что Колесников уходит с должности, по его собственным словам, по состоянию здоровья. Временно исполняющий обязанности начальника учреждения Николай Гринченко имеет скромное имущество: квартиру площадью 51 квадратный метр в Кропивницком, две сотки земли в аренде у фермера и Daewoo Lanos 2006 года, которые принадлежат ему, жене и сыну.

В то же время у семьи Колесникова дела шли значительно лучше. Помимо упомянутого Jaguar 2012 года выпуска, которым заместитель военкома начал пользоваться с 2025 года, в декларации фигурировал внедорожник Audi Q5 2014 года. Сам чиновник по телефону отказался объяснять журналистам, как его 21-летняя дочь накопила на машину стоимостью около полумиллиона гривен, отметив лишь, что его жена Татьяна работает главным бухгалтером в компании «Квадро Агро». Официальные данные подтверждают, что в прошлом году жена заработала более 1,15 миллиона гривен на предприятии и через собственное ФЛП по предоставлению бухгалтерских консультаций, которое принесло ей 663 тысячи гривен прибыли.

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Общаясь с расследователями, Татьяна Колесник озвучила четыре противоречивые версии появления дорогого Jaguar. Сначала она назвала авто подарком, затем спросила: «А ребенок что, не может сам себе накопить денег в 21 год?».

Вопрос журналистки об Audi Q5, который жена приобрела за 50 тысяч гривен, что в десять раз ниже рыночной цены, вызвал агрессию: «Ну найдите и вы. Какие проблемы, я не пойму? На авторынке нашла. Авторынок Украины — он безграничен».

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Также с помощью приложения «Getcontact» выяснилось, что Колесников ездил на машине KIA, которую волонтеры передали в начале полномасштабного вторжения для поездок на передовую, но чиновник не внес ее в декларацию. Жена прокомментировала это словами, что не на «Ягуаре» же ездить на фронт, а в конце разговора нецензурно высказалась в адрес журналистов.

Новини.LIVE ранее освещали и другие скандалы, связанные с деятельностью отдельных должностных лиц ТЦК. Так, в Тернопольской области сотрудники СБУ и ГБР ликвидировали коррупционную схему, к которой были причастны трое руководителей местных ТЦК. Чиновники намеренно завышали количество мобилизованных в официальных отчетах для улучшения показателей эффективности. В настоящее время все трое фигурантов отстранены от исполнения служебных обязанностей.

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В то же время в Черновицкой области представители военкоматов были вынуждены отчитываться перед парламентской Временной следственной комиссией (ВСК) по ряду резонансных уличных инцидентов, получивших широкую огласку. Чиновники дали объяснения по поводу проверки документов строителей на высоте, громкого конфликта на улице Русской в Черновцах и фактов применения оружия во время мероприятий оповещения.