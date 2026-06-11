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Головна ТЦК На Тернопільщині керівники ТЦК завищували число мобілізованих у звітах

На Тернопільщині керівники ТЦК завищували число мобілізованих у звітах

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 15:28
На Тернопільщині керівники ТЦК завищували число мобілізованих у звітах
Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань викрили у Тернопільській області трьох керівників територіального центру комплектування, які завищували кількість мобілізованих у звітах. Їх відсторонено від виконання службових обов’язків. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Новини.LIVE.

Керівники ТЦК завищували кількість мобілізованих у своїх звітах

"За матеріалами справи, посадовці вносили недостовірні дані до електронного реєстру мобілізованих і тим самим штучно завищували їхню кількість у звітних матеріалах", — йдеться у повідомленні.

У Тернопільській області керівники ТЦК завищували кількість мобілізованих у своїх звітах
Затримання зловмисників. Фото: СБУ

Для цього зловмисники повторно вносили до обліку дані вже мобілізованих осіб, подаючи їх як нібито нове поповнення підрозділів Збройних сил України.

Унаслідок таких дій посадові особи імітували виконання мобілізаційних показників, підміняючи фактичне поповнення особового складу формальними звітами. Лише на одному із етапів вчинення злочину фігуранти фальсифікували дані на понад 70 призовників.

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Зловмисника оголошено підозру в несанкціонованих діях з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах.

"Посадовців відсторонено від виконання службових обов’язків. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця, з початку 2026 року до Офісу омбудсмена надійшло понад три тисячі скарг на працівників ТЦК. Зокрема, йдеться про системні порушення прав людини, застосування сили та використання балаклав.

Раніше т.в.о. начальника Чернівецького районного ТЦК Олександр Обух повідомив, що співробітники центру не наділені спецповноваженнями щодо носіння або використання зброї під час роботи у складі груп оповіщення. Водночас окремі військовослужбовці можуть застосовувати засоби самозахисту через ризики для власної безпеки.

СБУ мобілізація ТЦК та СП
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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