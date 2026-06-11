На Тернопольщине руководители ТЦК завышали число мобилизованных в отчетах

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований выявили в Тернопольской области троих руководителей территориального центра комплектования, которые завышали количество мобилизованных в отчетах. Их отстранили от исполнения служебных обязанностей. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.

Руководители ТЦК завышали количество мобилизованных в своих отчетах

"По материалам дела, должностные лица вносили недостоверные данные в электронный реестр мобилизованных и тем самым искусственно завышали их количество в отчетных материалах", — говорится в сообщении.

Задержание злоумышленников. Фото: СБУ

Для этого злоумышленники повторно вносили в учет данные уже мобилизованных лиц, представляя их как якобы новое пополнение подразделений Вооруженных сил Украины.

В результате таких действий должностные лица имитировали выполнение мобилизационных показателей, подменяя фактическое пополнение личного состава формальными отчетами. Только на одном из этапов совершения преступления фигуранты фальсифицировали данные более чем на 70 призывников.

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Злоумышленнику объявлено подозрение в несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах.

"Должностные лица отстранены от исполнения служебных обязанностей. Ведется расследование. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала 2026 года в Офис омбудсмена поступило более трех тысяч жалоб на сотрудников ТЦК. В частности, речь идет о системных нарушениях прав человека, применении силы и использовании балаклав.

Ранее и.о. начальника Черновицкого районного ТЦК Александр Обух сообщил, что сотрудники центра не наделены специальными полномочиями по ношению или использованию оружия во время работы в составе групп оповещения. В то же время отдельные военнослужащие могут применять средства самозащиты из-за рисков для собственной безопасности.