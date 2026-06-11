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Главная ТЦК Жалобы на ТЦК в 2026 году — в Офисе омбудсмена назвали количество

Жалобы на ТЦК в 2026 году — в Офисе омбудсмена назвали количество

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 07:54
Жалобы на ТЦК в 2026 году — в Офисе омбудсмена назвали количество
Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook

С начала текущего года в Офис омбудсмена поступило более трёх тысяч жалоб на сотрудников ТЦК и СП. Речь идёт о прямых обращениях граждан за первые пять месяцев года. Если же учитывать те нарушения, которые сотрудники Офиса омбудсмена выявили самостоятельно, этот показатель можно умножить на три.

Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

Жалобы на ТЦК и СП

По словам омбудсмена, жалобы касались системных нарушений прав человека, применения силы, использования балаклав. Также были случаи, когда сотрудники военкомата снимали знаки различия.

"Получаем информацию из средств массовой информации, из социальных сетей, из свидетельств людей, которые не могут обратиться ко мне по конкретному случаю, потому что, согласно законодательству, они обращаются по поводу нарушения своих прав", — объяснил Дмитрий Лубинец.

Также Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека добавил, что сожалеет о том, что ранее, в 2023–2024 годах, нарушения со стороны военнослужащих ТЦК не всегда обнародовались. Такой подход оказался неэффективным.

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«Я, на мой взгляд, сознательно и эффективно выполнял свою юридическую работу. Я брал документы, прорабатывал их, отправлял, требовал юридической реакции. Мы организовывали множество закрытых совещаний с представителями Минобороны, командованием Сухопутных войск, правоохранительного сектора. И оказалось, что единственная система, которая может повлиять — это публичность», — подытожил Дмитрий Лубинец.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца сообщал об инциденте, произошедшем в Днепре. Там на мужчину напали люди в балаклавах и в военной форме. Пострадавший впал в кому.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинца сообщал, что сотрудники ТЦК и СП не должны маскироваться. Речь идет о ношении балаклав. Военным нельзя закрывать лицо: гражданские лица должны знать, кто останавливает их для проверки документов или задерживает.

Дмитрий Лубинец жалобы омбудсмен ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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