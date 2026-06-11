Скарги на ТЦК у 2026 році — в Офісі омбудсмена назвали кількість

Дмитро Лубінець. Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Від початку поточного року до Офісу омбудсмена надійшли понад три тисячі скарг на працівників ТЦК та СП. Йдеться про прямі звернення громадян впродовж перших п'яти місяців року. Якщо ж враховувати ті порушення, які працівники Офісу омбудсмена виявили самостійно, цей показник можна помножити на три.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

Скарги на ТЦК та СП

За словами омбудсмена, скарги стосувалися системних порушень прав людини, застосування сили, використання балаклав. Також були випадки, коли працівники військкомату знімали знаки розрізнення.

"Отримуємо інформацію із засобів масової інформації, із соціальних мереж, зі свідчень людей, які не можуть до мене звернутись щодо конкретного випадку, тому що, згідно із законодавством, вони звертаються щодо порушення своїх прав", — пояснив Дмитро Лубінець.

Також Уповноважений Верховної Ради України із прав людини додав, що шкодує про те, що раніше, у 2023–2024 роках порушення з боку військовослужбовців ТЦК не завжди розголошувалися. Такий підхід виявився неефективним.

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"Я робив свідомо, на мій погляд, ефективно юридичну свою роботу. Я брав документи, їх напрацьовував, я їх відправляв, вимагав в юридичному плані реакції. Ми організовували купу закритих нарад із представниками Міноборони, командуванням Сухопутних військ, правоохоронного сектору. І виявилось, що єдина система, яка може впливати — це публічність", — підсумував Дмитро Лубінець.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця повідомляв про інцидент, який стався у Дніпрі. Там на чоловіка скоїли напад люди в балаклавах і у військовій формі. Потерпілий упав у кому.

Також Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України Дмитра Лубинця повідомляв, що працівники ТЦК та СП не мають маскуватися. Йдеться про носіння балаклав. Військовим не можна закривати обличчя: цивільні повинні знати, хто зупиняє їх для перевірки документів або затримує.