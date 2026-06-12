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Головна ТЦК Підприємства направляють працівників в ТЦК на комісію: чи законно це

Підприємства направляють працівників в ТЦК на комісію: чи законно це

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 06:30
Підприємства направляють працівників в ТЦК на комісію: чи законно це
Військово-лікарська комісія і громадянин. Фото: "МикВісті"

Військовим обліком в Україні займаються не тільки територіальні центри комплектування. Підприємства також мають вести облік своїх військовозобов’язаних громадян. Але відправляти їх на ВЛК за наявності броні не повинні, закон цього не вимагає.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі b2bconsult.

Військовий облік на підприємствах

Українські підприємства мають вести військовий облік своїх працівників. Ця вимога стосується усіх працівників, які перебувають на обліку в територіальних центрах комплектування.

Також підприємства можуть бронювати усіх чи частину своїх військовозобов’язаних співробітників. Але для цього потрібно отримати статус критично важливого для функціонування української економіки підприємства.

Крім того, керівництво підприємств може отримувати від ТЦК повістки для працівників і вручати їх. Вручені таким чином повістки також, як і вручені напряму територіальним центром комплектування, є законним документом.

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Вимога пройти ВЛК незаконна, але на практиці трапляється

До юристів звернувся громадянин, який працює на критично важливому підприємстві. Він розповів, що має оформлене бронювання від мобілізації.

Громадянин поцікавився, чи має право підприємство вимагати від нього щорічного проходження військово-лікарської комісії. Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що прямої вимоги закон не містить.

Юристка Неля Романенко підкреслила: "Законодавством України не передбачено обов’язкового проходження ВЛК для отримання / продовження бронювання. Однак, на практиці, в деяких випадках, ТЦК просять підприємства забезпечити наявність у працівників актуального ВЛК (якому не більше 1 року). Це нічим не передбачено, однак в порядку взаємодії з ТЦК, підприємства забезпечують проходження своїми працівниками ВЛК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які документи підприємства мають надавати до ТЦК.

Підприємства, які ведуть військовий облік своїх працівників, мають регулярно звіряти документи з ТЦК. Це, перш за все, списки військовозобов’язаних громадян, а також копії військово-облікових документів військовозобов’язаних працівників.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що ТЦК не надсилає повістки на ФОП, але у таких підприємств можуть бути проблеми з бронею.

Не усі підприємства зобов’язані отримувати повістки від територіальних центрів комплектування і вручати їх своїм працівникам. Компанії у статусі ФОП такого обов’язку позбавлені. Але, разом з тим, ФОПам значно складніше отримати статус критично важливих підприємств.

бронювання ВЛК ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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