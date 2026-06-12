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Главная ТЦК Предприятия направляют сотрудников в ТЦК на комиссию: законно ли это

Предприятия направляют сотрудников в ТЦК на комиссию: законно ли это

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 06:30
Предприятия направляют сотрудников в ТЦК на комиссию: законно ли это
Военно-медицинская комиссия и гражданин. Фото: "МикВісті"

Военным учетом в Украине занимаются не только территориальные центры комплектования. Предприятия также должны вести учет своих военнообязанных граждан. Однако отправлять их на ВЛК при наличии отсрочки они не обязаны, закон этого не требует.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале b2bconsult.

Военный учет на предприятиях

Украинские предприятия должны вести воинский учет своих работников. Это требование касается всех работников, состоящих на учете в территориальных центрах комплектования.

Также предприятия могут бронировать всех или часть своих военнообязанных сотрудников. Но для этого нужно получить статус предприятия, критически важного для функционирования украинской экономики.

Кроме того, руководство предприятий может получать от ТЦК повестки для работников и вручать их. Врученные таким образом повестки, как и врученные напрямую территориальным центром комплектования, являются законным документом.

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Требование пройти ВВК незаконно, но на практике встречается

К юристам обратился гражданин, работающий на критически важном предприятии. Он рассказал, что у него есть оформленное бронирование от мобилизации.

Гражданин поинтересовался, имеет ли право предприятие требовать от него ежегодного прохождения военно-врачебной комиссии. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что прямого требования закон не содержит.

Юрист Неля Романенко подчеркнула: "Законодательством Украиныне предусмотрено обязательное прохождение ВВК для получения/продления бронирования. Однако на практике в некоторых случаях ТЦК просят предприятия обеспечить наличие у работников актуального ВВК (срок действия которого не превышает 1 года). Это ничем не предусмотрено, однако в порядке взаимодействия с ТЦК предприятия обеспечивают прохождение своими работниками ВВК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие документы предприятия должны предоставлять в ТЦК.

Предприятия, ведущие воинский учет своих работников, должны регулярно сверять документы с ТЦК. Это, прежде всего, списки военнообязанных граждан, а также копии воинско-учетных документов военнообязанных работников.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что ТЦК не высылает повестки на ФЛП, но у таких предприятий могут быть проблемы с отсрочкой.

Не все предприятия обязаны получать повестки от территориальных центров комплектования и вручать их своим работникам. Компании со статусом ФЛП от этой обязанности освобождены. Но, вместе с тем, ФЛП значительно сложнее получить статус критически важных предприятий.

бронирование ВВК ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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