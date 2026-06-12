Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК В ТЦК рассказали, в каких случаях могут применять силу и оружие

В ТЦК рассказали, в каких случаях могут применять силу и оружие

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 16:18
В ТЦК рассказали, в каких случаях могут применять силу и оружие
Представители Одесского ТЦК. Фото: кадр из видео

Военнослужащие территориальных центров комплектования имеют право применять физическую силу, специальные средства и оружие в случаях, предусмотренных законодательством. Такие действия допускаются, в частности, в случае нападения на сотрудника ТЦК при исполнении служебных обязанностей. В то же время каждый случай применения силы подлежит проверке.

Об этом на заседании ТСК заявил старший офицер юридической службы Одесского ОТЦК и СП Леонид Орлик, комментируя инцидент в Одессе, во время которого сотрудники центра комплектования применили газовый баллончик в отношении мужчины, передает Новини.LIVE.

 

В Одесском ТЦК отреагировали на инцидент с применением газового баллончика

По словам Орлика, право военнослужащих использовать физическую силу и специальные средства определено действующими нормативными документами. Это может быть в случае нападения на ТЦК.

"Военнослужащий имеет право применять физическую силу, оружие, спецсредства", — отметил представитель ТЦК.

Читайте также:

Комментируя ситуацию в Одессе, он заявил, что во время инцидента якобы было зафиксировано нападение на военнослужащего. В то же время чиновник подчеркнул, что обстоятельства происшествия еще предстоит детально изучить.

По его словам, в случае установления фактов неправомерного применения силы или специальных средств к военнослужащим могут быть применены дисциплинарные меры.

"Будет проведена очень тщательная проверка. Если выяснится, что военнослужащие неправомерно применили силу или специальные средства, они будут привлечены к ответственности", — заявил представитель Одесского областного ТЦК.

В центре комплектования отметили, что окончательная оценка действий всех участников инцидента будет дана после завершения служебной проверки.

Как писали Новини.LIVE, на заседании ТСК также обсудили скандальную декларацию бывшего заместителя начальника Александрийского военкомата Геннадия Колесникова. Он отметил, что автомобиль Jaguar приобрела его 21-летняя дочь. А ему иногда позволяла им пользоваться.

Также Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца сообщали, что с начала года в ВСК поступило три тысячи жалоб. Он предполагает, что на самом деле жалоб может быть в три раза больше.

Одесса ТЦК и СП ВСК по оборонке
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации