В ТЦК рассказали, в каких случаях могут применять силу и оружие

Представители Одесского ТЦК. Фото: кадр из видео

Военнослужащие территориальных центров комплектования имеют право применять физическую силу, специальные средства и оружие в случаях, предусмотренных законодательством. Такие действия допускаются, в частности, в случае нападения на сотрудника ТЦК при исполнении служебных обязанностей. В то же время каждый случай применения силы подлежит проверке.

Об этом на заседании ТСК заявил старший офицер юридической службы Одесского ОТЦК и СП Леонид Орлик, комментируя инцидент в Одессе, во время которого сотрудники центра комплектования применили газовый баллончик в отношении мужчины, передает Новини.LIVE.

В Одесском ТЦК отреагировали на инцидент с применением газового баллончика

По словам Орлика, право военнослужащих использовать физическую силу и специальные средства определено действующими нормативными документами. Это может быть в случае нападения на ТЦК.

"Военнослужащий имеет право применять физическую силу, оружие, спецсредства", — отметил представитель ТЦК.

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Комментируя ситуацию в Одессе, он заявил, что во время инцидента якобы было зафиксировано нападение на военнослужащего. В то же время чиновник подчеркнул, что обстоятельства происшествия еще предстоит детально изучить.

По его словам, в случае установления фактов неправомерного применения силы или специальных средств к военнослужащим могут быть применены дисциплинарные меры.

"Будет проведена очень тщательная проверка. Если выяснится, что военнослужащие неправомерно применили силу или специальные средства, они будут привлечены к ответственности", — заявил представитель Одесского областного ТЦК.

В центре комплектования отметили, что окончательная оценка действий всех участников инцидента будет дана после завершения служебной проверки.

Как писали Новини.LIVE, на заседании ТСК также обсудили скандальную декларацию бывшего заместителя начальника Александрийского военкомата Геннадия Колесникова. Он отметил, что автомобиль Jaguar приобрела его 21-летняя дочь. А ему иногда позволяла им пользоваться.

Также Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца сообщали, что с начала года в ВСК поступило три тысячи жалоб. Он предполагает, что на самом деле жалоб может быть в три раза больше.