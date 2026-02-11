Мобілізація в Україні — чому працівники ТЦК ховають обличчя

Перевірка військово-облікових документів на вулиці. Фото: telegraf.in.ua

Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів масово ховають обличчя та розпізнавальні знаки. Таким чином вони здійюснюють порушення.

Представник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін пояснив дії працівників в ефірі "Радіо Свобода", передає Новини.LIVE.

Чому працівники ТЦК ховають обличчя під час мобілізації

Останнім часом працівники ТЦК ховають обличчя та розпізнавальні знаки під час мобілізації. Роман Істомін заявив, що військовослужбовці можуть мати бажання, аби їх не показували публічно у соцмережах.

"Я вважаю, що військовослужбовець — людина і він може мати бажання, щоб його обличчя не показували в соцмережах", — сказав представник Полтавського обласного ТЦК, відповідаючи, чи вважає він такі дії порушенням.

Водночас омбудсман Дмитро Лубінець заявляв, що це унеможливлює подальшу ідентифікацію цієї людини, особливо це важливо під час розслідування, коли потрібно дізнатися, що ж насправді відбулося, коли був конфлікт. За його словами, це порушення правил мобілізаційних заходів.

Нагадаємо, раніше Лубінець повідомляв, що працівники ТЦК перешкоджали моніторинговій групі на Волині. За його словами, вони понад годину утримували представника омбудсмена у тісному приміщенні.

Також уповноважений з прав людини назвав єдиний дієвий метод проти порушень ТЦК. Він вважає, що допоможе лише розголос.