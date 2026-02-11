Мобилизация в Украине — почему работники ТЦК прячут лица

Проверка военно-учетных документов на улице. Фото: telegraf.in.ua

Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий массово прячут лица и опознавательные знаки. Таким образом они совершают нарушения.

Представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин объяснил действия работников в эфире "Радио Свобода", передает Новини.LIVE.

Почему работники ТЦК прячут лица во время мобилизации

В последнее время работники ТЦК прячут лица и опознавательные знаки во время мобилизации. Роман Истомин заявил, что военнослужащие могут иметь желание, чтобы их не показывали публично в соцсетях.

"Я считаю, что военнослужащий — человек и он может иметь желание, чтобы его лицо не показывали в соцсетях", — сказал представитель Полтавского областного ТЦК, отвечая, считает ли он такие действия нарушением.

В то же время омбудсман Дмитрий Лубинец заявлял, что это делает невозможным дальнейшую идентификацию этого человека, особенно это важно во время расследование, когда нужно узнать, что же на самом деле произошло, когда был конфликт. По его словам, это нарушение правил мобилизационных мероприятий.

Напомним, ранее Лубинец сообщал, что работники ТЦК препятствовали мониторинговой группе на Волыни. По его словам, они более часа удерживали представителя омбудсмена в тесном помещении.

Также уполномоченный по правам человека назвал единственный действенный метод против нарушений ТЦК. Он считает, что поможет только огласка.