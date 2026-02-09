Работники ТЦК препятствовали мониторинговой группе Лубинца — что известно

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что работники территориального центра комплектования препятствовали работе мониторинговой группы омбудсмена на Волыни. По его словам, сотрудники ТЦК более часа удерживали представителя омбудсмена в тесном помещении.

Об этом Дмитрий Лубинец сказал во время заседания Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины, информирует с места происшествия журналистка Новини.LIVE Анна Сирык в понедельник, 9 февраля.

Лубинец о нарушениях со стороны работников ТЦК

Омбудсмен рассказал, что работники ТЦК физически препятствовали его мониторинговой группе на Волыни.

Лубинец рассказал, что направил группу со своим региональным представителем на вызов о нарушении прав человека в Волынской области. Как известно, военные ТЦК незаконно лишили свободы мужчину и избивали его.

Однако, когда группа прибыла на место, то им физически препятствовали и даже более часа удерживали представителя омбудсмена в тесном помещении.

Уполномоченный ВРУ по правам человека отметил, что на основании этого факта открыли уголовное производство.

"Мы получили информацию, что очень сильно избили гражданина Украины и для проверки этой информации я направил мониторинговую группу на Волыни во главе с моим региональным представителем. Физически был заблокирован представитель на более чем час. Причем в таком помещении, знаете, ты зашел как в тамбур, ты не можешь ни дальше пойти уже в помещение, ни обратно не можешь идти.

Более часа там физически держали представителя. На основании этого факта мы открыли уголовное производство. Насколько нам известно, было проведено внутреннее дисциплинарное расследование... И мы ждем результаты по окончанию уголовного расследования. Это уже не моя компетенция", — рассказал Лубинец.

Напомним, что также Лубинец заявлял о массовом нарушении правил работниками ТЦК во время мобилизационных мероприятий.

Недавно стало известно, что военные ТЦК убили мужчину на Днепропетровщине.