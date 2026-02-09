Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Работники ТЦК препятствовали мониторинговой группе — Лубинец

Работники ТЦК препятствовали мониторинговой группе — Лубинец

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 16:07
Работники ТЦК препятствовали мониторинговой группе Лубинца — что известно
Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что работники территориального центра комплектования препятствовали работе мониторинговой группы омбудсмена на Волыни. По его словам, сотрудники ТЦК более часа удерживали представителя омбудсмена в тесном помещении.

Об этом Дмитрий Лубинец сказал во время заседания Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины, информирует с места происшествия журналистка Новини.LIVE Анна Сирык в понедельник, 9 февраля.

Реклама
Читайте также:

Лубинец о нарушениях со стороны работников ТЦК

Омбудсмен рассказал, что работники ТЦК физически препятствовали его мониторинговой группе на Волыни.

Лубинец рассказал, что направил группу со своим региональным представителем на вызов о нарушении прав человека в Волынской области. Как известно, военные ТЦК незаконно лишили свободы мужчину и избивали его.

Однако, когда группа прибыла на место, то им физически препятствовали и даже более часа удерживали представителя омбудсмена в тесном помещении.

Уполномоченный ВРУ по правам человека отметил, что на основании этого факта открыли уголовное производство.

"Мы получили информацию, что очень сильно избили гражданина Украины и для проверки этой информации я направил мониторинговую группу на Волыни во главе с моим региональным представителем. Физически был заблокирован представитель на более чем час. Причем в таком помещении, знаете, ты зашел как в тамбур, ты не можешь ни дальше пойти уже в помещение, ни обратно не можешь идти.

Более часа там физически держали представителя. На основании этого факта мы открыли уголовное производство. Насколько нам известно, было проведено внутреннее дисциплинарное расследование... И мы ждем результаты по окончанию уголовного расследования. Это уже не моя компетенция", — рассказал Лубинец.

Напомним, что также Лубинец заявлял о массовом нарушении правил работниками ТЦК во время мобилизационных мероприятий.

Недавно стало известно, что военные ТЦК убили мужчину на Днепропетровщине.

нарушения мобилизация Дмитрий Лубинец омбудсмен ТЦК и СП Волынь
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации