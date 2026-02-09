Працівники ТЦК перешкоджали моніторинговій групі Лубінця — що відомо

Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що працівники територіального центру комплектування перешкоджали роботі моніторингової групи омбудсмена на Волині. За його словами, співробітники ТЦК понад годину утримували представника омбудсмена у тісному приміщенні.

Про це Дмитро Лубінець сказав під час засідання Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Анна Сірик у понеділок, 9 лютого.

Лубінець про порушення з боку працівників ТЦК

Омбудсмен розповів, що працівники ТЦК фізично перешкоджали його моніторинговій групі на Волині.

Лубінець розповів, що надіслав групу зі своїм регіональним представником на виклик щодо порушення прав людини у Волинській області. Як відомо, військові ТЦК незаконно позбавили волі чоловіка та били його.

Однак, коли група прибула на місце, то їм фізично перешкоджали та навіть більш ніж годину утримували представника омбудсмена у тісному приміщенні.

Уповноважений ВРУ з прав людини зауважив, що на підставі цього факту відкрили кримінальне провадження.

"Ми отримали інформацію, що дуже сильно побили громадянина України й для перевірки цієї інформації я направив моніторингову групу на Волині на чолі з моїм регіональним представником. Фізично був заблокований представник на більше ніж годину. Причому в такому приміщенні, знаєте, ти зайшов як в тамбур, ти не можеш ні далі піти вже в приміщення, ні назад не можеш йти.

Більш ніж годину там фізично тримали представника. На підставі цього факту ми відкрили кримінальне провадження. Наскільки нам відомо, було проведено внутрішнє дисциплінарне розслідування... І ми чекаємо результати щодо закінчення кримінального розслідування. Це вже не моя компетенція", — розповів Лубінець.

Нагадаємо, що також Лубінець заявляв про масове порушення правил працівниками ТЦК під час мобілізаційних заходів.

Нещодавно стало відомо, що військові ТЦК вбили чоловіка на Дніпропетровщині.