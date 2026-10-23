Представники ТЦК та Національної поліції. Фото: Прокуратура України

Спроба військовозобов'язаного домогтися тимчасового захисту від мобілізаційних заходів через суд не увінчалася успіхом. Харківський окружний адміністративний суд розглянув його заяву про заборону затримання, примусового доправлення та направлення до військової частини до закінчення розгляду справи. Чоловік вказував на серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема ожиріння III ступеня, та наслідки кількох операцій. Додатковим аргументом він називав позначку "У розшуку" у додатку "Резерв+".

Однак суд не знайшов достатніх підстав для введення запитуваної тимчасової заборони, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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На які обставини посилався заявник

У справі №520/30634/26 чоловік оскаржує дії, пов’язані з постановкою на військовий облік у Харкові та проведенням мобілізаційних заходів. Згідно з матеріалами заяви, його вага становить 143 кг, а індекс маси тіла — 44,1. Він також повідомив про чотири операції на кишечнику та черевній стінці та рецидивну післяопераційну вентральну грижу. На підтвердження стану здоров’я заявник посилався на медичні документи, зокрема на висновок хірурга від 13 жовтня 2026 року. Він наполягав, що до завершення обстеження та судового процесу необхідно утриматися від дій, які можуть вплинути на його здоров’я.

Чому суд не задовольнив заяву

Під час розгляду питання суд керувався статтями 150 та 151 Кодексу адміністративного судочинства України. Вони передбачають можливість забезпечення позову, якщо без тимчасових заходів виконання майбутнього рішення або ефективний захист прав можуть бути суттєво ускладнені. При цьому заявник повинен підтвердити необхідність таких заходів, а обмеження, про які йдеться, мають бути співмірними з предметом спору.

Суд визнав, що чоловік не надав достатніх доказів можливих наслідків, на які він посилався, і не конкретизував коло осіб, яким слід було заборонити відповідні дії.

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Що суд сказав про статус у "Резерв+"

Окремо суд оцінив аргумент щодо появи в додатку "Резерв+" позначки "У розшуку". Саме відображення такого статусу, згідно з викладеною в ухвалі позицією суду, не підтверджує автоматично порушення прав людини з боку державних органів. 16 жовтня 2026 року суд відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову.

При цьому питання про законність оскаржуваних дій ТЦК ще має розглядатися по суті: відмова у застосуванні тимчасових заходів не є остаточним рішенням щодо основного спору. Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, які умови та перспективи щодо демобілізації з’являться у українських військовослужбовців у 2027 році.

Також Новини.LIVE цитували Юрія Луценка, який різко розкритикував квоти на бронювання та виступив із заявою щодо роботи ТЦК і мобілізації.