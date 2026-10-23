Представители ТЦК и Нацполиции. Фото: Прокуратура Украины

Попытка военнообязанного добиться временной защиты от мобилизационных мероприятий через суд не увенчалась успехом. Харьковский окружной административный суд рассмотрел его заявление о запрете задержания, принудительного доставления и направления в воинскую часть до окончания разбирательства. Мужчина указывал на серьезные проблемы со здоровьем, включая ожирение III степени, и последствия нескольких операций. Дополнительным аргументом он называл отметку "В розыске" в приложении "Резерв+".

Однако суд не нашел достаточных оснований для введения запрашиваемого временного запрета, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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На какие обстоятельства ссылался заявитель

В деле №520/30634/26 мужчина оспаривает действия, связанные с постановкой на воинский учет в Харькове и проведением мобилизационных мероприятий. По материалам заявления, его вес составляет 143 кг, а индекс массы тела — 44,1. Он также сообщил о четырех полостных операциях на кишечнике и брюшной стенке и рецидивной послеоперационной вентральной грыже. В подтверждение состояния здоровья заявитель ссылался на медицинские документы, в том числе заключение хирурга от 13 октября 2026 года. Он настаивал, что до завершения обследования и судебного процесса необходимо воздержаться от действий, которые могут повлиять на его здоровье.

Почему суд не удовлетворил заявление

При рассмотрении вопроса суд руководствовался статьями 150 и 151 Кодекса административного судопроизводства Украины. Они предусматривают возможность обеспечения иска, если без временных мер исполнение будущего решения или эффективная защита прав могут быть существенно затруднены. При этом заявитель должен подтвердить необходимость таких мер, а запрашиваемые ограничения должны быть соразмерны предмету спора.

Суд посчитал, что мужчина не предоставил достаточных доказательств возможных последствий, на которые ссылался, и не конкретизировал круг лиц, которым следовало запретить соответствующие действия.

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Что суд сказал о статусе в "Резерв+"

Отдельно суд оценил аргумент о появлении в приложении "Резерв+" отметки "В розыске". Само отображение такого статуса, согласно изложенной в определении позиции суда, не подтверждает автоматически нарушение прав человека со стороны государственных органов. 16 октября 2026 года суд отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска.

При этом вопрос о законности оспариваемых действий ТЦК еще должен рассматриваться по существу: отказ во временных мерах не является окончательным решением по основному спору. Определение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, какие условия и перспективы для демобилизации появятся у украинских военнослужащих в 2027 году.

Также Новини.LIVE цитировали Юрия Луценко, который резко раскритиковал квоты на бронирование и сделал заявление о работе ТЦК и мобилизации.