Повістка є офіційним документом в Україні. Фото ілюстративне

Повістка територіального центру комплектування має містити певний набір даних, за якими можна встановити, кому та з якою метою направлено повістку. Вимоги до оформлення таких документів закріплені в постанові Кабінету міністрів України № 560. У повістці зазначаються персональні дані адресата, назва відповідного ТЦК та інформація про місце й час явки.

Для окремих способів оформлення передбачені додаткові реквізити, їх перелік залежить від того, яким чином було сформовано документ, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Які дані вказують у повістці

Згідно з встановленим порядком, у документі мають бути вказані прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та дата народження військовозобов’язаного. Також необхідно вказати територіальний центр комплектування, який видав повістку, мету виклику, місце, дату та час прибуття. Ці відомості дозволяють визначити основні обставини виклику та перевірити правильність зазначених даних.

На що звернути увагу під час оформлення

Для повістки, оформленої на паперовому бланку, передбачені посада, ім’я та прізвище уповноваженої особи, її підпис та дата підписання. Документ також має бути завірений гербовою печаткою. Якщо повістка сформована через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у ній зазначають прізвище та ім’я керівника відповідного ТЦК або його відділу, а також дату накладення кваліфікованого електронного підпису. У документі має бути вказано реєстраційний номер.

Для повісток, сформованих за допомогою електронного реєстру, передбачено унікальний QR-код, що дозволяє перевірити відомості, які містяться в документі. Крім того, повістка має роз’яснювати наслідки неявки та обов’язок повідомити про причини неявки. При цьому відповідність документа формальним вимогам не виключає окремої оцінки обставин його надсилання та вручення: законність конкретного виклику визначається з урахуванням усіх обставин, що мають значення.

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