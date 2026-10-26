Повестка является официальным документов в Украине. Фото иллюстративное

Повестка территориального центра комплектования должна содержать определенный набор данных, по которым можно установить, кому и с какой целью направлен вызов. Требования к оформлению таких документов закреплены в постановлении Кабинета министров Украины № 560. В повестке указывают персональные данные адресата, название соответствующего ТЦК и информацию о месте и времени явки.

Для отдельных способов оформления предусмотрены дополнительные реквизиты, их перечень зависит от того, каким образом был сформирован документ, сообщает портал Новини.LIVE.

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Какие данные указывают в повестке

Согласно установленному порядку, в документе должны быть указаны фамилия, имя, отчество при наличии и дата рождения военнообязанного. Также необходимо обозначить территориальный центр комплектования, выдавший повестку, цель вызова, место, дату и время прибытия. Эти сведения позволяют определить основные обстоятельства вызова и проверить правильность указанных данных.

На что обратить внимание при оформлении

Для повестки, оформленной на бумажном бланке, предусмотрены должность, имя и фамилия уполномоченного лица, его подпись и дата подписания. Документ также должен быть заверен гербовой печатью. Если повестка сформирована через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, в ней указывают фамилию и имя руководителя соответствующего ТЦК или его отдела, а также дату наложения квалифицированной электронной подписи. В документе должен присутствовать регистрационный номер.

Для повесток, сформированных с помощью электронного реестра, предусмотрен уникальный QR-код, позволяющий проверить содержащиеся в документе сведения. Кроме того, повестка должна разъяснять последствия неявки и обязанность сообщить о причинах неприбытия. При этом соответствие документа формальным требованиям не исключает отдельной оценки обстоятельств его направления и вручения: законность конкретного вызова определяется с учетом всех имеющих значение обстоятельств.

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