Оскарження штрафу від ТЦК у суді: можна втратити право на 50% знижки

Військовослужбовці ТЦК і військово-обліковий документ у "Резерв+".

Сплатити лише половину штрафу за порушення військового обліку можна тільки тоді, коли людина одразу визнає провину. Ця можливість діє як компроміс із ТЦК: військовозобов’язаний погоджується з порушенням, сплачує кошти й отримує знижку. Якщо ж розпочати судовий процес, можна таке право втратити. У такому разі доведеться сплачувати штраф у повному обсязі.

Про це повідомили правознавці на порталі "Юристи.UA".

Коли сплатити лише 50% штрафу від ТЦК та СП неможливо

​До правознавців із питанням звернувся чоловік, який намагався скористатися пільгою вже після завершення тривалого судового розгляду. В’ячеслав із Миколаєва розповів, що майже рік судився через штраф від військкомату. Коли судді остаточно підтвердили правоту ТЦК, чоловік перерахував лише половину суми, вважаючи, що має на це право. У військкоматі не визнали таку оплату повною й вимагають доплатити ще 8,5 тисячі гривень.

​​Експерти пояснили, що сплата лише 50% доступна для тих, хто не намагається оскаржити штраф у суді.

​"Якщо у ТЦК Ви одразу не заявили про відповідне бажання та у подальшому був складений протокол й винесена постанова керівником ТЦК, яку Ви і оскаржували в суді, то сплачувати Вам необхідно повну суму штрафу, а саме 17 тисяч гривень", — зазначив адвокат Юрій Айвазян.​

​Юристи наголосили, що позиція ТЦК в цьому випадку є цілком законною. Якщо військовозобов'язаний не внесе решту штрафної заборгованості, справу передадуть до виконавчої служби, а це призведе до нових проблем.

​"Якщо не доплатите решту суми, можливі наслідки: передача постанови до органів Державної виконавчої служби, відкриття виконавчого провадження, стягнення виконавчого збору — 10%, арешт рахунків та коштів", — зазначив юрист Євген Корнійчук.

​За словами фахівців, якщо порушення очевидне, найвигіднішим варіантом для військовозобов'язаного є своєчасне визнання провини. Судові процеси в подібних справах не лише забирають час, а й закривають шлях до законної економії.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що громадяни мають право звернутися до суду, якщо працівники ТЦК та СП під час перевірки документів або мобілізаційних заходів перевищили свої службові повноваження. Якщо йдеться про побиття чи застосування сльозогінного газу, справу можуть розглянути за фактом катування. Юрист Юрій Айвазян радить потерпілим негайно повідомляти про порушення поліції та звертатися до медичної частини, аби зафіксувати травми.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що отримати бронювання можуть тільки ті, хто не перебуває в розшуку. Позбутися статусу "У розшуку" можна після сплати штрафу. Штрафувати двічі за одне порушення не мають права.