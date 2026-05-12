Військовий облік в еміграції: штраф ТЦК можуть визнати незаконним

Повідомлення про порушення військового обліку в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Українські емігранти, перебуваючи в іншій країні, не знімаються з військового обліку. Разом з тим, стати на військовий облік за закордонною адресою проживання вони теж не можуть. Тому оголосити їм штраф за такою підставою ТЦК не має права.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік в Україні та поза нею

Військовий облік є обов’язком частини громадян України. Військовому обліку підлягають усі чоловіки віком від 17 до 60 років.

Крім того, на військовому обліку можуть перебувати й жінки. Це стосується тих громадянок України, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, або працюють у медичних закладах на відповідних посадах.

Військовий облік не закінчується після того, як громадянин виїжджає за кордон. Але у таких ситуаціях є певні обмеження як для самого громадянина, так і для територіальних центрів комплектування, які займаються веденням військового обліку.

Читайте також:

Емігрант не може стати на облік за адресою проживання

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який багато років живе в іншій країні. 2025 року чоловік, за його словами, оновив дані у "Резерв+", вказавши свою іноземну адресу проживання.

Але, попри це, йому в застосунку надійшло сповіщення про порушення військового обліку. Формулювання було наступне: "Не став на військовий облік на новому місці". Чоловік поцікавився, чи законним є штраф ТЦК у такій ситуації, який йому пропонують визнати через "Резерв+".

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію, пояснив, що такий штраф є незаконним. Айвазян пояснив: "Перебуваючи в іншій країні, Ви аж ніяк не могли стати на військовий облік за "новою адресою".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи впливає штраф ТЦК для громадянина за кордоном на консульські послуги.

Штрафи територіального центру комплектування можуть наздогнати громадян навіть за кордоном. Це стосується навіть тих, хто виїхав з країни на законних підставах. Але на емігрантів штрафи від ТЦК можуть вплинути тільки при спробі отримання консульських послуг.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки повинні дотримуватись правил військового обліку. А у разі їх порушень ТЦК та СП можуть виписати штраф у розмірі від 17 до 25, 5 тис. грн. З 17 квітня 2025 року з'явилась можливість сплачувати половину від суми стягнення. Проте скористатися цією можливістю не так просто.