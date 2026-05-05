Мобілізованих знімають з обліку ТЦК

Військовий облік стосується громадян чоловічої статі від 17 років починаючи. Але після мобілізації до ЗСУ громадянин більше не підпадає під облік ТЦК. До цієї структури його зарахують знову тільки після звільнення з лав армії.

Військовий облік в Україні

Військовий облік в Україні починається у рік досягнення громадянином чоловічої статі 17-річного віку. Чоловіки отримують свій перший статус, "призовник".

У 25-річному віці призовники стають військовозобов’язаними громадянами . Винятком є колишні обмежено придатні, випускники військових кафедр чи військових вишів тощо, які отримують статус "військовозобов’язаний" незалежно від віку.

Військовозобов’язані, на відміну від призовників, підлягають мобілізації. Але і ті, й інші однаково перебувають на військовому обліку ТЦК.

Мобілізований не підпадає під облік ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який виявив у "Резерв+", що він був знятий з військового обліку. Чоловік наголосив, пояснюючи свою ситуацію, що він нещодавно був мобілізованим.

Юристи, коментуючи цей випадок, запевнили громадянина, що такий крок є цілком логічним. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Вас, очевидно, зняли з обліку військовозобов'язаних, оскільки Вас мобілізували".

Інший адвокат, Євген Олександрович, підтвердив слова колеги: "Вказане свідчить про зняття з військового обліку у зв'язку з призовом на військову службу під час мобілізації". Мобілізовані громадяни знімаються з військового обліку ТЦК до кінця служби, а їхній облік ведуть відповідні військові частини.

Після змін у законодавстві, які сталися минулого року, у громадян, які уперше стають на військовий облік, відпала потреба відвідувати територіальний центр комплектування. Юристи пояснили, який саме документ відтепер є першим для призовників.

Нещодавно Міноборони України запровадило можливість ставати на військовий облік дистанційно, через застосунок "Резерв+". Однак скористатися такою послугою без відвідування ТЦК може лише певна категорія громадян.