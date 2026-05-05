Мобилизованных снимают с учета ТЦК

Граждане Украины в ВСУ. Фото: 128 ОГШБр

Военный учет касается граждан мужского пола от 17 лет начиная с 17 лет. Но после мобилизации в ВСУ гражданин больше не подпадает под учет ТЦК. В эту структуру его зачислят снова только после увольнения из рядов армии.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет в Украине

Военный учет в Украине начинается в год достижения гражданином мужского пола 17-летнего возраста. Мужчины получают свой первый статус, "призывник".

В 25-летнем возрасте призывники становятся военнообязанными гражданами. Исключением являются бывшие ограниченно годные, выпускники военных кафедр или военных вузов и т.д., которые получают статус "военнообязанный" независимо от возраста.

Военнообязанные, в отличие от призывников, подлежат мобилизации. Но и те, и другие одинаково находятся на воинском учете ТЦК.

Мобилизованный не подпадает под учет ТЦК

К юристам обратился гражданин, который обнаружил в "Резерв+", что он был снят с воинского учета. Мужчина отметил, объясняя свою ситуацию, что он недавно был мобилизованным.

Юристы, комментируя этот случай, заверили гражданина, что такой шаг является вполне логичным. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Вас, очевидно, сняли с учета военнообязанных, поскольку Вас мобилизовали".

Другой адвокат, Евгений Александрович, подтвердил слова коллеги: "Указанное свидетельствует о снятии с воинского учета в связи с призывом на военную службу по мобилизации". Мобилизованные граждане снимаются с воинского учета ТЦК до конца службы, а их учет ведут соответствующие воинские части.

