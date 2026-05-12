Воинский учет в эмиграции: штраф ТЦК могут признать незаконным

Украинские эмигранты, находясь в другой стране, не снимаются с воинского учета. Вместе с тем, стать на воинский учет по заграничному адресу проживания они тоже не могут. Поэтому объявить им штраф по такому основанию ТЦК не имеет права.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет в Украине и вне ее

Военный учет является обязанностью части граждан Украины. Военному учету подлежат все мужчины в возрасте от 17 до 60 лет.

Кроме того, на воинском учете могут находиться и женщины. Это касается тех гражданок Украины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, или работают в медицинских учреждениях на соответствующих должностях.

Военный учет не заканчивается после того, как гражданин выезжает за границу. Но в таких ситуациях есть определенные ограничения как для самого гражданина, так и для территориальных центров комплектования, которые занимаются ведением воинского учета.

Эмигрант не может стать на учет по адресу проживания

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который много лет живет в другой стране. В 2025 году мужчина, по его словам, обновил данные в "Резерв+", указав свой иностранный адрес проживания.

Но, несмотря на это, ему в приложении пришло уведомление о нарушении воинского учета. Формулировка была следующая: "Не встал на воинский учет на новом месте". Мужчина поинтересовался, законен ли штраф ТЦК в такой ситуации, который ему предлагают признать через "Резерв+".

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию, объяснил, что такой штраф является незаконным. Айвазян пояснил: "Находясь в другой стране, Вы никак не могли стать на воинский учет по "новому адресу".

Штрафы территориального центра комплектования могут настигнуть граждан даже за рубежом. Это касается даже тех, кто выехал из страны на законных основаниях. Но на эмигрантов штрафы от ТЦК могут повлиять только при попытке получения консульских услуг.

В Украине все военнообязанные мужчины должны соблюдать правила воинского учета. А в случае их нарушений ТЦК и СП могут выписать штраф в размере от 17 до 25, 5 тыс. грн. С 17 апреля 2025 года появилась возможность платить половину от суммы взыскания. Однако воспользоваться этой возможностью не так просто.