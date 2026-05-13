Обжалование штрафа от ТЦК в суде: можно потерять право на 50% скидки

Военнослужащие ТЦК и военно-учетный документ в "Резерв+".

Уплатить только половину штрафа за нарушение воинского учета можно только тогда, когда человек сразу признает вину. Эта возможность действует как компромисс с ТЦК: военнообязанный соглашается с нарушением, платит средства и получает скидку. Если же начать судебный процесс, можно такое право потерять. В таком случае придется платить штраф в полном объеме.

Об этом сообщили правоведы на портале "Юристи.UA".

Когда уплатить только 50% штрафа от ТЦК и СП невозможно

К правоведам с вопросом обратился мужчина, который пытался воспользоваться льготой уже после завершения длительного судебного разбирательства. Вячеслав из Николаева рассказал, что почти год судился из-за штрафа от военкомата. Когда судьи окончательно подтвердили правоту ТЦК, мужчина перечислил только половину суммы, считая, что имеет на это право. В военкомате не признали такую оплату полной и требуют доплатить еще 8,5 тысячи гривен.

Эксперты объяснили, что уплата только 50% доступна для тех, кто не пытается оспорить штраф в суде.

"Если в ТЦК Вы сразу не заявили о соответствующем желании и в дальнейшем был составлен протокол и вынесено постановление руководителем ТЦК, которое Вы и оспаривали в суде, то платить Вам необходимо полную сумму штрафа, а именно 17 тысяч гривен", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Юристы отметили, что позиция ТЦК в этом случае вполне законна. Если военнообязанный не внесет остаток штрафной задолженности, дело передадут в исполнительную службу, а это приведет к новым проблемам.

"Если не доплатите оставшуюся сумму, возможны последствия: передача постановления в органы Государственной исполнительной службы, открытие исполнительного производства, взыскание исполнительного сбора — 10%, арест счетов и средств", — отметил юрист Евгений Корнийчук.

По словам специалистов, если нарушение очевидно, самым выгодным вариантом для военнообязанного является своевременное признание вины. Судебные процессы в подобных делах не только отнимают время, но и закрывают путь к законной экономии.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" сообщал, что граждане имеют право обратиться в суд, если работники ТЦК и СП во время проверки документов или мобилизационных мероприятий превысили свои служебные полномочия. Если речь идет об избиении или применении слезоточивого газа, дело могут рассмотреть по факту пыток. Юрист Юрий Айвазян советует пострадавшим немедленно сообщать о нарушениях полиции и обращаться в медицинскую часть, чтобы зафиксировать травмы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что получить бронирование могут только те, кто не находится в розыске. Избавиться от статуса "В розыске" можно после уплаты штрафа. Штрафовать дважды за одно нарушение не имеют права.