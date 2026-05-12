Обращение ТЦК в полицию после уплаты штрафа незаконно

Красная лента в "Резерв+", которая свидетельствует о нарушении и возможном штрафе. Фото: Новини.LIVE

Бронирование от мобилизации возможно только в случае, если гражданин не объявлен в розыск. С розыска можно сняться только после уплаты штрафа. Но, если гражданин уплатил штраф, второй раз ТЦК не имеет права обратиться в полицию в отношении этого гражданина.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бронирование и розыск ТЦК

Военнообязанный гражданин, который работает на критически важном для украинской экономики предприятии, может получить бронирование от мобилизации. Такого гражданина не смогут призвать в особый период.

В зависимости от статус критически важного предприятия, соответствующим образом выделяются и квоты на бронирование. Бронь могут получить как все работники, так и часть военнообязанных.

Вместе с тем, бронирование не распространяется на тех граждан, которые находятся в розыске ТЦК. Для таких лиц возможно только временное бронирование на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Дважды за одно нарушение не штрафуют и не объявляют в розыск

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить бронирование от мобилизации. Он рассказал, что уже оплатил два штрафа, и поинтересовался, могут ли ему выставить еще один штраф и объявить в розыск.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что бронирование после уплаты штрафа возможно. Дерий подчеркнул: "Если у Вас нет красной ленты и не указано, что ТЦК обратился в полицию, то Вас могут забронировать".

Относительно возможности обращения ТЦК в полицию после уплаты штрафа, то это, по словам юриста, незаконно. Владислав Дерий подчеркнул: "Дважды за одно и то же правонарушение не имеют права штрафовать".

Запись о розыске в "Резерв+" может не исчезать даже у тех, кто уже давно оплатил штраф. В таком случае работника невозможно забронировать. Чтобы выяснить, в чем проблема, прежде всего надо проверить в приложении "Резерв+", нет ли другого нарушения.

Военнообязанный гражданин, который потерял бронирование после окончания срока действия, может не успеть оформить новую бронь. Территориальный центр комплектования имеет право в этот период наложить на гражданина штраф и объявить его в розыск. Украинские юристы объяснили, можно ли получить новую бронь во время пребывания в розыске ТЦК.