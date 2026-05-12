Звернення ТЦК до поліції після сплати штрафу незаконне

Червона стрічка в "Резерв+", яка свідчить про порушення і можливий штраф. Фото: Новини.LIVE

Бронювання від мобілізації можливе тільки у випадку, якщо громадянин не оголошений у розшук. З розшуку можна знятись тільки після сплати штрафу. Але, якщо громадянин сплатив штраф, удруге ТЦК не має права звернутися до поліції щодо цього громадянина.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бронювання і розшук ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, який працює на критично важливому для української економіки підприємстві, може отримати бронювання від мобілізації. Такого громадянина не зможуть призвати в особливий період.

Залежно від статус критично важливого підприємства, відповідним чином виділяються і квоти на бронювання. Бронь можуть отримати як усі працівники, так і частина військовозобов’язаних.

Разом з тим, бронювання не розповсюджується на тих громадян, які перебувають у розшуку ТЦК. Для таких осіб можливе тільки тимчасове бронювання на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Двічі за одне порушення не штрафують і не оголошують у розшук

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити бронювання від мобілізації. Він розповів, що уже сплатив два штрафи, та поцікавився, чи можуть йому виставити ще один штраф та оголосити у розшук.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що бронювання після сплати штрафу можливе. Дерій підкреслив: "Якщо у Вас немає червоної стрічки і не вказано, що ТЦК звернувся до поліції, то Вас можуть забронювати".

Щодо можливості звернення ТЦК до поліції після сплати штрафу, то це, за словами юриста, незаконно. Владислав Дерій наголосив: "Двічі за одне і те ж правопорушення не мають права штрафувати".

Запис про розшук у "Резерв+" може не зникати навіть у тих, хто вже давно сплатив штраф. У такому разі працівника неможливо забронювати. Аби з'ясувати, у чому проблема, насамперед треба перевірити в застосунку "Резерв+", чи немає іншого порушення.

Військовозобов’язаний громадянин, який втратив бронювання після закінчення терміну дії, може не встигнути оформити нову бронь. Територіальний центр комплектування має право у цей період накласти на громадянина штраф і оголосили його у розшук. Українські юристи пояснили, чи можна отримати нове бронювання під час перебування у розшуку ТЦК.