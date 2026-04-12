Головна ТЦК Розшук ТЦК може не зникнути після сплати штрафу: чому

Дата публікації: 12 квітня 2026 08:32
Військовослужбовці ТЦК і військово-обліковий документ у "Резерв+". Фото: колаж Новини.LIVE

Запис про розшук у "Резерв+" може не зникати навіть у тих, хто вже давно сплатив штраф. У такому разі працівника неможливо забронювати. Аби з'ясувати, у чому проблема, насамперед треба перевірити в застосунку "Резерв+", чи немає іншого порушення.

Про це з посиланням на Kadroland передає Новини.LIVE.

Розшук після закриття штрафу 

Якщо військовозобов'язаний сплатив штраф, розшук можуть зняти, але невдовзі накласти повторно: уже за інше порушення. Були випадки, коли новий розшук оголошували за 15 хвилин після скасування попереднього.

Ще однією причиною розшуку може бути технічна помилка. Крім того, статус "У розшуку" можливий, коли ТЦК та СП хоче розшукати військовозобов'язаного, який припустився порушення давно й уже не підлягає накладанню штрафу. Наприклад, громадяни зі статусом "обмежено придатні" мали до 5 червня 2024 року пройти ВЛК. Тих, хто проігнорував цю вимогу, не оштрафують, тому що строк притягнення до відповідальності вже давно сплинув, а от розшукувати та в подальшому вручити направлення на ВЛК можуть.

"У такому випадку розшук може не зникати. Відповідно, забронювати такого працівника не вийде, якщо не йдеться про підприємство оборонно-промислового комплексу чи критично важливе для ЗСУ", — йдеться в повідомленні. 

Питання з розшуком можна вирішити через ТЦК. Для цього треба прийти до військкомату особисто або надіслати письмове звернення чи адвокатський запит.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на голову фінансового комітету Верховної Ради України Данила Гетманцева повідомляв, що проблема "бусифікації" в Україні залишається актуальною. Для вирішення цього питання треба залучати керівництво ТЦК та СП. За кожен інцидент має бути відповідальність. 

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що деяким військовозобов'язаним можуть відмовити у знятті з обліку. Йдеться про громадян, які хочуть перейти з одного ТЦК та СП до іншого через зміну місця проживання. У військкоматі розглядають кожен із випадків окремо.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
