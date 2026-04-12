Розшук ТЦК може не зникнути після сплати штрафу: чому

Військовослужбовці ТЦК і військово-обліковий документ у "Резерв+".

Запис про розшук у "Резерв+" може не зникати навіть у тих, хто вже давно сплатив штраф. У такому разі працівника неможливо забронювати. Аби з'ясувати, у чому проблема, насамперед треба перевірити в застосунку "Резерв+", чи немає іншого порушення.

Про це з посиланням на Kadroland передає Новини.LIVE.

Розшук після закриття штрафу

Якщо військовозобов'язаний сплатив штраф, розшук можуть зняти, але невдовзі накласти повторно: уже за інше порушення. Були випадки, коли новий розшук оголошували за 15 хвилин після скасування попереднього.

Ще однією причиною розшуку може бути технічна помилка. Крім того, статус "У розшуку" можливий, коли ТЦК та СП хоче розшукати військовозобов'язаного, який припустився порушення давно й уже не підлягає накладанню штрафу. Наприклад, громадяни зі статусом "обмежено придатні" мали до 5 червня 2024 року пройти ВЛК. Тих, хто проігнорував цю вимогу, не оштрафують, тому що строк притягнення до відповідальності вже давно сплинув, а от розшукувати та в подальшому вручити направлення на ВЛК можуть.

"У такому випадку розшук може не зникати. Відповідно, забронювати такого працівника не вийде, якщо не йдеться про підприємство оборонно-промислового комплексу чи критично важливе для ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

Питання з розшуком можна вирішити через ТЦК. Для цього треба прийти до військкомату особисто або надіслати письмове звернення чи адвокатський запит.

