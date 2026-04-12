Розыск ТЦК может не исчезнуть после уплаты штрафа: почему

Запись о розыске в "Резерв+" может не исчезать даже у тех, кто уже давно уплатил штраф. В таком случае работника невозможно забронировать. Чтобы выяснить, в чем проблема, прежде всего надо проверить в приложении "Резерв+", нет ли другого нарушения.

Об этом со ссылкой на Kadroland передает Новини.LIVE.

Розыск после закрытия штрафа

Если военнообязанный оплатил штраф, розыск могут снять, но вскоре наложить повторно: уже за другое нарушение. Были случаи, когда новый розыск объявляли через 15 минут после отмены предыдущего.

Еще одной причиной розыска может быть техническая ошибка. Кроме того, статус "В розыске" возможен, когда ТЦК и СП хочет разыскать военнообязанного, который допустил нарушение давно и уже не подлежит наложению штрафа. Например, граждане со статусом "ограниченно пригодные" должны были до 5 июня 2024 года пройти ВВК. Тех, кто проигнорировал это требование, не оштрафуют, потому что срок привлечения к ответственности уже давно истек, а вот разыскать и в дальнейшем вручить направление на ВВК могут.

"В таком случае розыск может не исчезать. Соответственно, забронировать такого работника не получится, если речь не идет о предприятии оборонно-промышленного комплекса или критически важном для ВСУ", — говорится в сообщении.

Вопрос с розыском можно решить через ТЦК. Для этого надо прийти в военкомат лично либо отправить письменное обращение или адвокатский запрос.

