Відстрочка від мобілізації - чи потрібен ТЦК ідентифікаційний код військовозобов'язаного

Коли громадянин подає заяву на відстрочку у центрі надання адміністративних послуг, від нього можуть не вимагати паспорта чи ідентифікаційного коду. Але у такому випадку, можливо, ТЦК відмовить у відстрочці від мобілізації.

Відстрочка без ідентифікаційного коду

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після початку повномасштабної війни та запровадження у зв’язку з цим воєнного стану на усій території країни.

Частина громадян може отримати відстрочку від мобілізації, маючи на це документально підтверджені причини.

До юристів звернувся громадянин, який оформлює відстрочку. Він поцікавився, чи можуть йому відмовити у відстрочці, якщо він не надав у центрі надання адміністративних послуг ідентифікаційний код (РНОКПП) та паспорт.

"Заява повинна містити інформацію щодо Вашого паспорту та РНОКПП, проте нормами законодавства не визначено, що Ви повинні подавати відповідні документи до ТЦК", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Інший адвокат, Андрій Карпенко, підтвердив відсутність потенційних проблем у такого громадянина.

"Оператор ЦНАП дійсно тільки перевіряє паспорт особи — копія паспорта йому не потрібна", — наголосив Карпенко.

Обов’язковий документ чи ні

Разом з тим, наголосив адвокат В’ячеслав Кирда, у такій ситуації на громадянина може чекати неприємний сюрприз від ТЦК.

"РНОКПП — обов'язковий документ. Вам може бути відмова", — зазначив Кирда.

"Як мені відомо, без РНОКПП взагалі складно подати", — додав адвокат, підкресливши, що після подачі заяви на відстрочку нічого змінити уже не можна, залишається тільки чекати.

У такій ситуації варто скласти позовну заяву в суд, бажано з допомогою фахівця з юридичних питань.

Юристи наголосили, що студенти можуть втратити право на відстрочку від мобілізації через перебування у оперативному резерві першої черги.