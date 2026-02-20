Відстрочка для догляду - коли мати з інвалідністю не є підставою для відстрочки

Громадянин і працівники ТЦК, які мають оформити відстрочку. Колаж: Новини.LIVE

Військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку для догляду за матір’ю з інвалідністю. Але у ситуації, коли у матері є чоловік, нехай і пенсіонер, громадянину можуть відмовити у відстрочці, тому потрібно в суді доводити неможливість утримання матері на пенсію батька.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Право на відстрочку від мобілізації надається військовозобов’язаному громадянину, якщо він має законні підстави.

Однією із таких підстав є догляд за близьким родичем з інвалідністю чи таким, що за висновком лікарсько-консультативної комісії потребує постійного догляду.

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку для догляду за матір’ю, що має другу групу інвалідності.

Чоловік поцікавився, чи надасть територіальний центр комплектування йому відстрочку, зважаючи на те, що в сім’ї є ще батько (чоловік матері), який, втім, уже перебуває на пенсії.

"Загалом Ви маєте право на відстрочку, якщо в матері ІІ група, але якщо батьки не розірвуть шлюб, то теоретично можуть бути певні складнощі в оформленні відстрочки. Проте, це насамперед залежить від адекватності сприйняття законодавства працівниками ТЦК", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

Дерій наголосив, що варто спробувати оформити відстрочку через "Резерв+", а якщо не вдасться, то тоді потрібно подавати документи через ЦНАП.

Чи треба йти в суд, якщо не оформлять відстрочку

Інші юристи оцінили ситуацію із такою відстрочкою значно скептичніше.

"Оскільки Ваш батько є невійськовозобов'язаним, то, скоріш за все, Вам відмовлять у наданні відстрочки", — наголосив адвокат Юрій Айвазян.

Інший адвокат, Андрій Карпенко, пояснив, чому саме громадянину відмовлять у відстрочці — і як вирішити ситуацію.

"Скоріш за все, вам відмовлять у відстрочці за п.13. Пункт 13 це утримання, тож необхідно в судовому порядку доводити, що батько-пенсіонер фінансово не в змозі утримувати дружину з інвалідністю", — зазначив Карпенко.

У такій ситуації військовозобов’язаному громадянину потрібно зібрати документи, яких не вистачає, і додати їх до наданих раніше.

Найдієвішим способом захистити свої права у разі безпідставної відмови юристи назвали оскарження рішення ТЦК у суді.