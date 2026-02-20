Уход за матерью с инвалидностью - когда ТЦК не даст отсрочку

Гражданин и работники ТЦК, которые должны оформить отсрочку. Коллаж: Новини.LIVE

Право на отсрочку для ухода за близким родственником с инвалидностью — законное право военнообязанного гражданина. Но в некоторых ситуациях территориальный центр комплектования может отказать в острочке.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для ухода — от чего будет зависеть решение ТЦК

Право на отсрочку от мобилизации предоставляется военнообязанному гражданину, если он имеет законные основания.

Одним из таких оснований является уход за близким родственником с инвалидностью или таким, что по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждается в постоянном уходе.

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку для ухода за матерью, имеющей вторую группу инвалидности.

Мужчина поинтересовался, предоставит ли территориальный центр комплектования ему отсрочку, учитывая то, что в семье есть еще отец (муж матери), который, впрочем, уже находится на пенсии.

"В общем Вы имеете право на отсрочку, если у матери II группа, но если родители не расторгнут брак, то теоретически могут быть определенные сложности в оформлении отсрочки. Однако, это прежде всего зависит от адекватности восприятия законодательства работниками ТЦК", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.

Дерий отметил, что стоит попробовать оформить отсрочку через "Резерв+", а если не удастся, то тогда нужно подавать документы через ЦНАП.

Надо ли идти в суд, если не оформят отсрочку

Другие юристы оценили ситуацию с такой отсрочкой значительно скептически.

"Поскольку Ваш отец является невоеннообязанным, то, скорее всего, Вам откажут в предоставлении отсрочки", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Другой адвокат, Андрей Карпенко, объяснил, почему именно гражданину откажут в отсрочке — и как решить ситуацию.

"Скорее всего, вам откажут в отсрочке по п.13. Пункт 13 это содержание, поэтому необходимо в судебном порядке доказывать, что отец-пенсионер финансово не в состоянии содержать жену с инвалидностью", — отметил Карпенко.

Напомним, мы ранее писали о том, когда территориальный центр комплектования не подтвердит право гражданина на отсрочку от мобилизации.

Одной из причин отказа может быть недостача информации в документах, который гражданин предоставил вместе с заявлением.

Добавим, мы сообщали о том, как происходит процесс обжалования отказа ТЦК в отсрочке от мобилизации.

Юристы подчеркнули, що в ситуации, когда территориальный центр комплектования отказывается, несмотря на законность права на острочку, оформлять ее, гражданин может пойти в суд.