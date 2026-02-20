Уход за матерью с инвалидностью - когда ТЦК не даст отсрочку

Острочка по уходу — когда ТЦК откажет в отсрочке, несмотря на инвалидность
Право на отсрочку для ухода за близким родственником с инвалидностью — законное право военнообязанного гражданина. Но в некоторых ситуациях территориальный центр комплектования может отказать в острочке.
Отсрочка для ухода — от чего будет зависеть решение ТЦК
Право на отсрочку от мобилизации предоставляется военнообязанному гражданину, если он имеет законные основания.
Одним из таких оснований является уход за близким родственником с инвалидностью или таким, что по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждается в постоянном уходе.
К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку для ухода за матерью, имеющей вторую группу инвалидности.
Мужчина поинтересовался, предоставит ли территориальный центр комплектования ему отсрочку, учитывая то, что в семье есть еще отец (муж матери), который, впрочем, уже находится на пенсии.
"В общем Вы имеете право на отсрочку, если у матери II группа, но если родители не расторгнут брак, то теоретически могут быть определенные сложности в оформлении отсрочки. Однако, это прежде всего зависит от адекватности восприятия законодательства работниками ТЦК", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.
Дерий отметил, что стоит попробовать оформить отсрочку через "Резерв+", а если не удастся, то тогда нужно подавать документы через ЦНАП.
Надо ли идти в суд, если не оформят отсрочку
Другие юристы оценили ситуацию с такой отсрочкой значительно скептически.
"Поскольку Ваш отец является невоеннообязанным, то, скорее всего, Вам откажут в предоставлении отсрочки", — отметил адвокат Юрий Айвазян.
Другой адвокат, Андрей Карпенко, объяснил, почему именно гражданину откажут в отсрочке — и как решить ситуацию.
"Скорее всего, вам откажут в отсрочке по п.13. Пункт 13 это содержание, поэтому необходимо в судебном порядке доказывать, что отец-пенсионер финансово не в состоянии содержать жену с инвалидностью", — отметил Карпенко.
Юристы подчеркнули, що в ситуации, когда территориальный центр комплектования отказывается, несмотря на законность права на острочку, оформлять ее, гражданин может пойти в суд.
